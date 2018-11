Parlamentul European a votat, miercuri, Raportul interimar al PE privind bugetul multianual al UE post-2020, care cuprinde alocarea a 500 miloane de euro pentru proiecte și acțiuni pentru apararea statului de drept, ca urmare a propunerii eurodeputatului Siegfried Mureșan.

„Vedem in Romania, in aceste zile mai mult ca oricand, cum valorile fundamentale ale Uniunii Europene, precum democrația, statul de drept și independența justiției, sunt atacate constant. Atacuri la adresa statului de drept sunt, insa, intalnite și in alte state membre. Asistam la campanii de dezinformare, știri false…