Stiri pe aceeasi tema

- Numarul apelurilor non-urgente la 112 a scazut, in acest an, sub 50%, iar in ultimele zile, dupa cazul de la Caracal, a crescut masiv numarul de descarcari ale aplicatiei "APEL 112", potrivit datelor furnizate, duminica, de Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS). "Pentru prima data de la infiintarea…

- Cele cinci apeluri telefonice ale Alexandrei Maceșeanu - sechestrata in casa criminalului Gh. Dinca, in ziua de 25.07.2019 - date operatorilor de la ”112” și polițiștilor din Caracal nu au reușit sa convinga instituțiile statului, Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), Procuratura și Poliția sa…

- Istoricul Marius Oprea scrie pe Facebook, in contextul cazului Caracal, ca Serviciul de Telecomunicații Speciale este o urmare a Securitații, care rezolva orice cauza numai in situațiile in care ”se schimba datele problemei”, adica cei protejați sunt persoane foarte importante.Vezi si: Raed…

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale a procedat corect, fara nicio abatere, in spiritul si in litera legii, a declarat, vineri seara, purtatorul de cuvant al STS, Mariana Pop, cu privire la cazul fetei disparute la Caracal.

- Nicolae Moga, ministrul Internelor, a declarat in urma cu pușin timp cț l-a demis pe șeful poliției Romane, Ioan Buda.In locul sau a fost numit adjunctul Florin Dragnea. Alexandra, in varsta de 15 ani, a fost data disparuta miercuri, iar, joi, fata a sunat la ora 11.00 de trei ori la…

- Ziarul Unirea Concluzia STS, in cazul fetei ucise la Caracal: MORTUL e de VINA Concluzia STS, in cazul fetei ucise la Caracal: MORTUL e de VINA Serviciul de Telecomunicații Speciale reușește sa iși dea masura incompetenței in cele mai importante cazuri, atunci cand este cu adevarat nevoie de ei pentru…

- Alexandra, fata de 15 ani disparuta in urma cu o zi in Olt si despre care se crede ca a fost ucisa si arsa de catre Gheorghe Dinca, a apucat sa sune la 112 chiar de mai multe ori si a si dat detalii despre locul in care se afla, insa autoritatile nu au reusit sa faca ceva pentru a o salva, astfel ca…

- Alexandra, fata luata la ocazie miercuri si disparuta, a sunat joi la 112, cerand ajutor. Adolescenta ar fi fost ucisa apoi intr-un mod salbatic de cel care a rapit-o. Surse din ancheta sustin ca Alexandra ar fi sunat la 112 joi, cerand disperata ajutor, spunand ca e inchisa intr-o casa. Serviciul de…