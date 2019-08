După puncte, nu la plajă! FC Petrolul va juca astazi, la Constanța, meciul contand pentru runda a patra, de pe stadionul „Farul”, fiind programat sa inceapa la ora 18.00. Un meci al orgoliilor, ca urmare a aspirațiilor gazdelor, mai ales, care vor vedea daca au sau nu șanse la lupta pentru promovare, una pe care Petrolul, clar, și-o asuma. Galben-albaștrii par a se simți, oricum, bine in deplasari, unde au randament maxim și, daca ne gandim un pic, și sezonul trecut deplasarile au fost mai bine gestionate decat meciurile de acasa. „Ne așteapta un meci deschis oricarui rezultat! Și spun asta pentru ca, inainte de startul… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Petroliștii au inceput pregatirile pentru meciul din deplasare cu Farul Constanța (luni, ora 18.00), contand pentru etapa a patra a Ligii 2. Daca prima ședința a saptamanii s-a desfașurat exclusiv la sala, apoi „lupii” au avut parte de doua antrenamente intr-o zi, cu regim de semi-cantonament. Ambele…

- Liga I, etapa a 6-a: Vineri, 16 august: FC Hermannstadt – Academica Clinceni 2-1, Chindia Targoviște – Dinamo București 3-2.Sambata, 17 august – ora 21.00: Sepsi Sf. Gheorghe – CFR Cluj.Duminica, 18 august – ora 18.00: FC Botoșani – Universitatea Craiova, ora 21.00: FCSB – Poli Iași.Luni, 19 august…

- ​​CFR Cluj, campioana României, a învins, sâmbata, cu scorul de 3-0, pe teren propriu, formația Hermannstadt, în etapa a cincea a Ligii 1. În urma acestui rezultat, echipa antrenata de Dan Petrescu a urcat pe prima poziție a clasamentului cu 13 puncte.Paun '14,…

- Farul Constanta, club patronata de Ciprian Marica, a anuntat, astazi, ca Ianis Zicu este noul „principal" al echipei, scrie spynews.ro. Machedonul se va afla la prima experienta de acest gen si il va avea ca secund pe fostul sau coleg de la Dinamo, Daniel Florea, in timp ce Mihail Moraru va fi antrenor…

- Bogdan Gavrila vine la GSP LIVE in aceasta dimineața, de la 09:01. In prezent, Bogdan Gavrila evolueaza in Malta, pentru FC Valletta. Fostul fotbalist din Liga 1 a evoluat pentru formații precum Chindia Targoviște, Oțelul Galați, Petrolul Ploiești și Poli Iași. In sezonul 2016-2017, Gavrila a bifat…

- Ionuț Cioinac – mijlocaș care a evoluat ultima data la Poli Iași, trecut pe la Dinamo și Fortuna Poiana Campina – este ținut in ”stand by” de catre Petrolul, in ciuda retragerii publice anunțate de catre partenerul finanțator, tratativele pentru formarea lotului pentru sezonul viitor nefiind abandonate!…

- Flavius Stoican (42 de ani) e in pole-position pentru a deveni noul antrenor al celor de la Petrolul Ploiești, echipa care are drept obiectiv clar promovarea directa in Liga 1 in urmatorul sezon. ...

- Poli Iași are in vedere 9 fotbaliști pentru a-și completa lotul. Pe lista, printre alții, Razvan Popa și Isaac Donkor, de la Craiova, Gabriel Enache și Steliano Filip, de la Calarași, dar și sibienii Alexandru Dandea și Ștefan Blanaru. Poli Iași are, de luni, un nou antrenor, in persoana lui Mihai Teja,…