Dupa programatori, persoane cu handicap si viitoarele mame, o alta categorie se revolta din cauza mutarii contributiilor: e vorba de corpul de elita al functionarilor publici, managerii publici, care vor da Guvernul in judecata

- Presedintele Sindicatului National al Functionarilor Publici (SNFP), Sebastian Oprescu, a declarat pentru News.ro, marti, ca au inceput demersurile pentru actonarea in instanta a Guvernului si a angajatorilor din subordine de la nivel judetean, pentru ca functionarii nu au beneficiat de cresteri salariale…

- SNFP da in judecata Guvernul, pentru scaderile de venituri. Sindicatul Național al Funcționarilor Publici (SNFP) a anunțat ca va da in judecata Guvernul, ca urmare a nemulțumirilor legate de modificarile fiscale pe care le considera discriminatorii. „Sunt trei acte normative: Legea 153 (Legea Salarizarii),…

- Functionarii publici din administratia centrala vor da in judecata Guvernul, a anuntat, marti, Sebastian Oprescu, presedintele Sindicatului National al Functionarilor Publici. Printre motive se numara Legea salarizarii si transferul contributiilor.

- "Dam in judecata Guvernul pe cele trei acte normative, respectiv Legea salarizarii, Ordonanta 79, cea care modifica contributiile si le transfera de la angajator la angajat si Ordonanta 90, care spune ca la cresterea salariala din 2018 s-a avut in vedere transferul sumelor aferente suportarii contributiilor.…

- Alin Ignat, politicianul amendat de Garda Antifrauda a ANAF, critica in mod ipocrit reforma cu privire la contractele part-time Alin Ignat, patron de restaurant amendat de Garda Antifrauda și cosilier local PNL (PDL), nu rateaza niciun moment sa critice masurile fiscale legale, echitabile și corecte…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, miercuri, ca orice angajat din Romania poate sa dea in judecata Guvernul si sa ceara sa-i fie platite contributiile de sanatate, afirmand ca sunt pericole care risca "sa se adanceasca" daca politica "populist-electoralista va continua".

- Presedintele Blocului National Sindical (BNS), Dumitru Costin, afirma ca intre 30.000 si 50.000 de angajati din sectorul public vor avea salarii nete reduse, in urma modificarilor legislative, in timp ce liderul Sindicatului National al Functionarilor Publici (SNFP), Sebastian Oprescu, spune ca sunt…

- Președintele PSD Liviu Dragnea face precizari despre salariile din Romania, dupa ce funcționarii publici s-au plans de faptul ca vor avea salarii scazute din cauza transferului contribuțiilor de la angajator la angajat. Întrebat de jurnaliști la Palatul Parlamentului dacă i se pare normal…

- Aproape 22.000 de angajati din administratia publica centrala vor avea salariile scazute, cu pana la 30%-40%, unele ajungand sa fie chiar si cu 4.000- 5.000 de lei mai reduse. ca urmare a aplicarii noii legi a salarizarii si a transferului contributiilor de la angajator la angajat, a declarat, pentru…

- Presedintele federatiei sindicale SANITAS Bucuresti, Viorel Husanu, a declarat, luni, pentru AGERPRES ca veniturile vor scadea in spitalele mono-profil, mai exact pentru sectia de psihiatrie, TBC si boli infectioase. "Salariile vor creste in sanatate doar la medici, dar nici medicilor nu le…

- PNL a anuntat vineri ca va face orice pentru a se opune „demersurilor anti-romanesti si anti-occidentale ale trupei conduse de Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu”, iar premierul Dancila va trebui sa explice cum va implementa programul de guvernare. Liberalii mai spun ca Guvernul trebuie sa explice…

- Functionarii publici trimisi in judecata care exercita inca prerogativele functiei vulnerabilizeaza increderea cetatenilor in autoritati, precizeaza CCR, marti, in motivarea solutiei de admitere a sesizarii presedintelui Klaus Iohannis la legea privind Statutul functionarilor publici. CCR a admis,…

- Plenul Curtii Constitutionale a fost sesizat, in cadrul controlului anterior promulgarii, cu privire la neconstitutionalitatea dispozitiilor Legii pentru modificarea si completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici. In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu…

- Iohannis, despre prezența unor persoane cu dosare penale, in noul Guvern: ”Persoanele in curs de a fi cercetate penal, sau cu condamnari nu au ce cauta in fruntea statului”, a transmis, marți, la Palatul Cotroceni, președintele Romaniei, dupa discursul susținut in fața ambasadorilor acreditați la București.…

- Judecatorii Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) judeca marti sesizarea presedintelui Klaus Iohannis in legatura cu legea care abroga suspendarea raportului de serviciu al functionarului public ca urmare a trimiterii in judecata, apreciind ca o astfel de masura diminueaza standardele de integritate,…

- UPDATE Președintele Klaus Iohannis a convocat, miercuri, la Palatul Cotroceni, partidele politice, pentru consultari in vederea desemnarii unui nou premier care sa formeze Guvernul. Primii chemați la Cotroceni au fost reprezentanții alianței PSD-ALDE, care deține majoritatea…

- Sindicatul National al Agentilor de Politie face apel catre premierul Mihai Tudose “sa puna capat jocurilor politice care se fac acum, la vedere, pe spatele unei crize fara precedent cu care se confrunta meseria de politist”, cerandu-i o decizie cat mai curand posibil legata de conducerea Politiei Romane.…

- Deciziile Curtii Constitutionale (CC) privind interimatul temporar repetat al functiei de presedinte a deblocat un conflict politic intre Presedintia controlata de catre liderul neformal al socialistilor, Igor Dodon, si Guvernul controlat de catre liderul Partidului Democrat (PDM), Vlad Plahotniuc.…

- Incepand cu data de 1 ianuarie 2018 au intrat in vigoare unele masuri propuse de coalitia de guvernare PSD-ALDE, sustinandu-se ca vor aduce in viata populatiei o ”revolutie fiscala”, dar care vor produce non-efecte si se vor dovedi ca fiind false sustineri economico-sociale pentru populatie. Masura…

- Felicia Pop, directoarea de cabinet a ministrului pentru Relatia cu Parlamentul, Viorel Ilie, a fost trimisa in judecata, in stare de libertate, alaturi de un alt angajat al ministerului - Mihai Cornel Zaharia, pentru folosirea, in mod direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii…

- Mai multe companii recurg la o ”șmecherie” legala in privința salariilor angajaților odata cu trecerea cu trecerea contribuțiilor in sarcina acestora. Mai exact, firmele mențin salariile nete ale angajaților acordandu-le bonuri de masa sau prime lunare, au declarat pentru Libertatea surse din domeniul…

- Guvernul va discuta in sedinta de joi o ordonanta de urgenta care va prelungi cu sase luni termenul de intrare in vigoare a normei privind efectuarea platii obligatiilor fiscale administrate de organul fiscal central intr-un singur cont unic, respectiv de la 1 ianuarie 2018, la 1 iulie 2018.

- Guvernul are in vedere doua variante pentru a rezolva situatia angajatilor din domeniul IT, prima fiind schimbarea unui formular ANAF, iar cea de-a doua - elaborarea unui act normativ cu putere de lege care sa vizeze veniturile obtinute incepand cu data de 1 ianuarie 2018, au anuntat surse oficiale.

- Angajații uzinei Ford din Craiova acuza constructorul auto ca le condiționeaza creșterea salariilor brute pentru compensarea trecerii contribuțiilor la angajat de renegocierea unor condiții defavorabile. Din aceasta cauza, deputatul USR Adrian Prisnel a trimis o scrisoare deschida companiei americane…

- Premierul Mihai Tudose a trecut de la cereri la actiune in privinta celor 655 de hectare de teren din comuna braileana Vadeni, unde ar fi urmat sa se extinda cartierul galatean ”Dimitrie Cantemir”. Guvernul a deschis un proces impotriva autoritatilor locale din Galati, prin care cere sa fie obligate…

- Guvernul a aprobat in sedinta miercuri un proiect de Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Pentru a evita diminuarea drepturilor salariale ca urmare a noilor masuri de transfer a contributiilor din…

- Administrația și sindicatele din Complexul Energetic Oltenia au convenit o maniera originala de aplicare a legii privind transferul contribuțiilor de la angajat la angajator. Guvernul a recomandat creșterea salariilor brute, cu valoarea taxei care a...

- Seful statului argumenteaza ca actul normativ diminueaza standardele de integritate si afecteaza incredere cetatenilor in institutii. „Legea supusa controlului de constitutionalitate - determina diminuarea standardelor de integritate cu privire la exercitarea unei functii publice si afecteaza…

- Produsul Intern Brut (PIB) al Romaniei va ajunge anul viitor in premiera la 200 de miliarde de euro, fiind estimat de catre Guvern la 907,85 miliarde de lei, potrivit proiectului de buget pe anul 2018. Documentul mai arata ca Executivul se bazeaza pe o creștere economica de 5,5%, un curs mediu de 4,55…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de miercuri, Hotararea prin care se majoreaza salariul minim pe economie la 1.900 de lei de la 1 ianuarie 2018. In prezent, salariul minim este de 1.450 de lei si, potrivit programului de guvernare, ar fi trebuit sa creasca la 1.550 de lei. 0 0 0 0 0 0

- "Abordarile pot fi diferite pentru ca avem instrumente legale diferite si e foarte bine sa ne completam unii pe altii. E bine ca institutiile statului sa colaboreze. E bine ca colaborarea sa se realizeze discret, prin intalniri directe intre noi si nu sa fie mediate de presa. Cel putin noi, Consiliul…

- Guvernul va aproba saptamana viitoare o ordonanta, astfel incat niciunui salariat din domeniul IT sa nu ii scada venitul, a anuntat premierul Mihai Tudose, astazi, in plenul reunit al Parlamentului.

- Guvernul va aproba saptamana viitoare o ordonanta, astfel incat niciunui salariat din domeniul IT sa nu ii scada venitul, a anuntat premierul Mihai Tudose, joi, in plenul reunit al Parlamentului. "Singura problema care este reala, inca, in curs de rezolvare, saptamana viitoare, este cea cu…

- 'Este o gluma destul de proasta asta cu statul paralel si sper sa inteleaga si romanii ca de fapt nu exista niciun stat paralel, dar exista cateva persoane care vor sa acapareze toata puterea si care pentru a face acest lucru se victimizeaza si inventeaza astfel de concepte. In Romania nu a existat…

- Guvernul a introdus obligații care nu erau incluse in forma lansata in dezbatere publica a ordonanței privind transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. Astfel, inițierea negocierii colective, in unitațile in care nu exista incheiat un contract/acord colectiv de munca, este obligatorie…

- Niciunul dintre cei peste 25.000 de angajați ai Poștei Romane nu va pierde bani la salariu odata cu trecerea contribuțiilor la salariat, prevazuta a intra in vigoare de la 1 ianuarie 2018, a anunțat miercuri compania. ”Am luat decizia de a veni in sprijinul angajatilor nostri. Ii asigur, pe aceasta…

- Sindicatul National al Functionarilor Publici (SNFP) anunta ca va da in judecata Ministerul Muncii daca institutia nu va promova o ordonanta de urgenta prin care fondul de salarii pe 2018 sa fie suplimentat. „Vor fi si actiuni de protest, dar ministerul va fi dat in judecata daca nu va fi promovata…