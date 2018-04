Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile Spotify au debutat la bursa, fiind cotate dupa prima zi de tranzactionare la 165,90 dolari, peste pretul de pornire de 132 de dolari, valoarea de piata a companiei fiind de 29,5 miliarde dolari. Compania nu a emis actiuni noi, fiina disponibile cele detinute de investitorii privati ai firmei.…

- Actiunile Spotify vor fi tranzactionate public pentru prima oara marti, cand compania debuteaza pe bursa din New York. Cotarea Spotify, cu o valoare de piata de 20 de miliarde de dolari, este neconventionala: nu emite actiuni noi, relateaza BBC. Pretul de pornire: 132 de dolari/actiune.

- Serviciul de muzica prin streaming Spotify, recent lansat si in Romania, se va lista la bursa din New York, in cursul zilei de azi. Aceasta listare neconventionala i-ar putea aduce firmei suedeze, care inca nu a reusit sa faca profit, o evaluare de 20 de miliarde de dolari.

- „La Jeune fille sophistiquee (Portrait de Nancy Cunard)", o sculptura unica realizata de Constantin Brancusi, evaluata la 70 de milioane de dolari, va fi scoasa la vanzare pe 15 mai, la Licitatia de arta impresionista si moder...

- "La Jeune fille sophistiquee", o sculptura unica realizata de Constantin Brancusi, evaluata la 70 de milioane de dolari, va fi scoasa la vanzare pe 15 mai, la Licitatia de arta impresionista si moderna organizata de casa Christie's la New York, transmite Bloomberg.

- Compania Spotify a fost evaluata la 8,5 miliarde de dolari in ultima runda de finantare cu investitori privati, iar acum planuieste sa se listeze la bursa si analistii considera ca ar putea valora 43,5 miliarde de dolari, potrivit CNN. Mark Mahaney de la RBC Capital Markets a transmis…

- Platforma ce ofera servicii de stocare de fisiere in cloud Dropbox si-a anuntat vineri listarea la bursa din New York. In urma acestei oferte publice initiale compania a fost evaluata la 12 miliarde de dolari. Iata poveste startup-ului pe care Steve Jobs voia sa-l inchida.

- Scandalul privind utilizarea ilegala a datelor utilizatorilor Facebook a dus la scaderea masiva a actiunilor companiei. In ultimele trei zile, cotatia bursiera s-a depreciat cu peste 10 procente, ceea ce inseamna o pierdere de aproape 50 de miliarde de dolari.

- Actiunile Facebook au inregistrat marti, la debutul tranzactiilor pe Wall Street, o scadere de 5,4%, care se adauga declinului de aproape 7% inregistrat luni, pe fondul dezvaluirilor privind exploatarea datelor a milioane de utilizatori ai retelei de socializare, informeaza Reuters.

- Bursa de Valori Bucuresti continua marti tendinta de scadere inregistrata pe parcursul zilei anterioare, avand un rulaj de 3,313 milioane de lei (710,263 euro), dupa 50 de minute de la debutul tranzactiilor, conform Agerpres.

- Potrivit The Independent, actiunile au scazut cu aproximativ 5 -, ceea ce inseamna o pierdere de aproximativ 25 de miliarde de dolari. Conform unei anchete realizate de New York Times, The Observer si The Guardian, firma de analiza de date Cambridge Analytica a obtinut acces inadecvat la datele a peste…

- Celebra colectie de arta a lui Peggy si David Rockefeller - aproximativ 1.600 de tablouri, sculpturi, piese de mobilier si bibelouri -, evaluata de specialisti la 600 de milioane de dolari, va fi scoasa la licitatie in mai, de casa Christie's, la New York, transmite AFP.

- Constructorul de conducte Condmag (COMI) a inregistrat o apreciere de 195% a valorii de piata, pe fondul unor tranzactii in valoare de 81.500 lei. Astfel, capitalizarea bursiera a companiei ce a revenit astazi in arena de tranzaciionare a ajuns la 14,3 milioane lei. Actiunile Condmag au…

- Startup-ul UiPath, specializat in dezvoltarea de solutii pentru automatizarea proceselor interne ale unei companii cu ajutorul roboticii, a obtinut o finantare de 120 de milioane de dolari care a propulsat compania la o evaluare de peste un miliard de dolari, noteaza ZF.

- UiPath, o companie fondata in Bucuresti in 2015 de romanii Daniel Dines si Marius Tirca si care s-a specializat in ultimii ani in cea mai in voga tehnologie la nivel global - dezvoltarea de roboti software care automatizeaza procesele de lucru din companii, a devenit primul “unicorn” al industriei locale…

- "UiPath a luat o finantare serie B de 120 de milioane de dolari, runda care ii catapulteaza evaluarea peste 1 miliard de dolari", conform portalului. "Catapultare este cuvantul cheie aici: compania a luat ultima finantare in aprilie 2017, in valoare de aproximativ 30 mil. dolari, care a evaluat compania…

- Serviciul de muzicE online Spotify se va lista la Bursa din New York, compania mizand pe o valoare de piatE de 23 de miliarde de dolari, in cadrul unei oferte care incalcE regulile clasice. Serviciul de streaming muzical suedez ixi va lista actiunile direct in piatE, ocolind oferta publicE initialE,…

- Acțiunile Snap Inc. au scazut cu peste 6% dupa ce starul de reality show Kylie Jenner și-a exprimat dezaprobarea fața de modificarile în designul aplicației Snapchat, pe care a calificat-o drept "trista", provocând companiei pierderi de

- Actiunile Snap Inc. au scazut cu peste 6% dupa ce starul de reality show Kylie Jenner si-a exprimat dezaprobarea fata de modificarile in designul aplicatiei Snapchat, pe care a calificat-o drept "trista", provocand companiei pierderi de aproximativ 1,3 miliarde de dolari din valoarea de piata.

- Kylie Jenner a renuntat la Snapchat, iar compania a pierdut 1,5 miliarde de dolari? La nivelul surorilor Kardashian, orice miscare pe care o fac se transforma in incasari fabuloase ori, cum este cazul de fata, in pierderi masive. Kylie Jenner a postat pe Twitter un mesaj in care spune ca nu mai foloseste…

- Actiunile Amazon au depasit pentru prima data pragul de 1.500 de dolari, inregistrand in timpul sedintei de tranzactionare de miercuri un avans de 2,4%, la nivelul record de 1.503,49 dolari, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres. Titlurile gigantului american în domeniul comerţului online…

- Reconstruirea Irakului dupa mai multi ani de razboi si turbulente economice va costa aproximativ 88,2 miliarde de dolari, a anuntat luni Ministerul irakian al Dezvoltarii, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cei mai bogati oameni ai lumii au pierdut 93 de miliarde de dolari, iar 20 dintre ei au pierdut cel putin un miliard de dolari fiecare, dupa ce turbulentele de pe Wall Street s-au extins pe plan global, transmite Bloomberg, citat de Agerpres. Primii cinci cei mai bogati oameni ai lumii au pierdut 16,3…

- Ceea ce m-a intrigat constant in cei peste 20 de ani de cand urmaresc evolutiile pietelor financiare a fost ambitia principalelor platforme de tranzactionare si informare de a explica in mod savant orice miscare a pietelor financiare, chiar si cele pe termen scurt. Astfel, intr-o zi investitorii vand…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) avertizeaza din nou asupra monedelor virtuale și a ”riscului ridicat de pierdere a sumelor investite in astfel de monede”, potrivit unui comunicat al instituției . Aceasta nu vrea ca bancile din Romania sa ofere servicii de plați catre platformele de tranzacționare a…

- Caderea de luni a bursei americane a provocat pierderi masive si pentru cei 500 de afaceristi din topul celor mai bogati oameni ai planetei. Averile lor s-au micsorat cu 114 miliarde de dolari. Warren Buffet, al treilea cel mai bogat om din lume si presedintele companiei Berkshire Hathaway,…

- Cei mai bogați oameni ai lumii au pierdut intr-o singura zi peste 100 de miliarde de dolari. Indicele Dow Jones a inregistrat cea mai mare scadere de dupa criza economica din 2008. Primii 500 cei mai bogați oamnei ai lumii au pierdut 114 miliarde de dolari dupa ce indicele Dow Jones Industrial a scazut…

- Bursa newyorkeza a trecut luni printr-unul dintre cele mai tensionate momente din ultimii ani, iar la inchidere indicele Dow Jonea a consemnat o scadere de 1.175 de puncte, cea mai mare fluctuatie zilnica de la criza financiara din 2008, noteaza BBC.Citeste si: Inca un GIGANT din Romania pune…

- Broadcom Ltd intentioneaza sa dezvaluie luni o oferta imbunatatita, de aproximativ 120 de miliarde de dolari, pentru preluarea producatorului de cipuri pentru smartphone-uri Qualcomm Inc, aceasta urmand sa fie cea mai mare achizitie realizata vreodata in sectorul de tehnologie, transmite presa internaționala,…

- Broadcom Ltd intentioneaza sa dezvaluie luni o oferta imbunatatita, de aproximativ 120 de miliarde de dolari, pentru preluarea producatorului de chipuri pentru smartphone-uri Qualcomm Inc, aceasta urmand sa fie cea mai mare achizitie realizata vreodata in sectorul de tehnologie. Surse care…

- Arabia Saudita a anuntat marti ca a recuperat deja peste 400 de miliarde de riali (107 miliarde de dolari) de la persoanele arestate pentru coruptie, transmite BBC, preluat de Agerpres. În 4 noiembrie, prinţul moştenitor Mohammad bin Salman a luat măsuri pentru a-şi consolida…

- Cei mai bogati antreprenori romani de la bursa au un portofoliu cumulat de actiuni de 4,6 miliarde lei (1 miliard euro) la companiile listate pe segmentul principal de tranzactionare, arata calculele ZF facute pe baza datelor BVB la preturile curente de tranzactionare

- Saxo Bank, specialistul online în tranzacționare multi-active și investiții, a publicat perspectivele sale trimestriale pentru piețele globale și ideile cheie de tranzacționare pentru Q1 2018, concentrându-se asupra bulelor: modul în care se formeaza și modul în care acestea…

- Manchester Securities, vehiculul de investitii al fondului american de hedging Elliot Associates, a anuntat vanzarea a 0,47% din capitalul Fondul Proprietatea (FP) pe Bursa din Londra, incasand 10,32 mil. dolari (39,95 mil. lei). 0 0 0 0 0 0

- Un colectionar de bauturi spirtoase din Copenhaga avea un secret pe care-l tinea un sfintenie. Printre sticlele pe care le avea in proprietate se afla si una in care era cea mai scumpa votca din lume. Cineva a aflat si i-a furat perla colectiei....

- Compania ce ofera servicii de stocare de fisiere in cloud, Dropbox, evaluata la 10 miliarde de dolari, se pregateste in secret de listarea la bursa, spun surse citate de presa internationala. Vanzarile companiei au ajuns anul trecut la peste 1 miliard de dolari.

- ♦ Rulajul mediu zilnic de tranzactionare de la Bucuresti a fost in 2017 la maximul ultimilor trei ani ♦ Cresterea a fost determinata de listarile a patru companii private, ceea ce i-a determinat pe reprezentantii bursei sa afirme ca 2017 a fost „cel mai dinamic an“ din istorie ♦ Sa fie suficient pentru…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a avut parte in 2017 de unul dintre cei mai dinamici ani din istorie. Patru companii private si-au listat actiunile la BVB si tot anul trecut s-a inregistrat cel mai mare IPO al unei companii private din istoria pietei locale de capital. DIGI Communications a dat startul…

- Producatorul de camere video sport GoPro, prezent si in Romania cu un birou, se tranzactioneaza pe bursa de la New York in scadere chiar si cu 20% fata de sedinta precedenta dupa ce compania a anuntat ca se asteapta la vanzari in trimestrul patru mai mici decat cele previzionate, va concedia 250…