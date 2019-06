Stiri pe aceeasi tema

- ANM anunta canicula. Temperatura va urca si peste 40 de grade Celsius. Administrația Naționala de Meteorologie anunța un val de canicula in Romania, cu temperaturi care pot depași 40 de grade Celsius. Disconfortul termic, conform ANM, va fi accentuat. Valul de canicula iși va face apariția, potrivit…

- VREMEA. In perioada 8 iunie – 12 iunie, Romania se va confrunta cu un val de aer tropical, iar temperaturile vor depași 40 de grade Celsius la soare, avertizeaza meteorologii. Valul de aer cald va sosi dinspre Rusia. Insa, cu toate acestea, ploile iși vor face simțita prezența, existand și posibilitatea…

- Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani, intervalul 10 iunie – 8 iulie 2019. In prima saptamana de prognoza, Romania va fi in prag de canicula, cu temperaturi de 32 – 33 de grade Celsius. Weekendul viitor, insa, valorile vor atinge 36 de…

- Sfarșitul lunii mai aduce vreme frumoasa in majoritatea regiunilor țarii. Temperaturile vor crește simțitor, apropiindu-se de 30 de grade Celsius. Cele mai ridicate temperaturi se vor inregistra in Lunca Dunarii și Campia Baraganului, potrivit Cancan. Meteorologii anunța ca ploile ne vor ocoli in urmatoarele…

- In zilele urmatoare temperaturile vor ajunge la valori de pana la 29-30 de grade Celsius, anunța meteorologii, insa prezența ciclonului in țara noastra va aduce vijelii puternice și ploi torențiale. Meteorologul Alina Șerban a explicat ce se intampla cu vremea in zilele urmatoare, la nivelul intregii…

- In Peninsula Iberica se inregistreaza un val de caldura neobișnuit pentru aceasta perioada a anului. In unele zone din Spania sunt 35 de grade, iar portughezii se așteapta și ei la temperaturi ca-n miezul verii.