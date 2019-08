Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe atentioneaza cetatenii care se afla sau calatoresc in Grecia ca in mai multe regiuni exista riscul contractarii virusului West Nile pe peioada de vara. Institutia a anuntat ca, pana in prezent, au fost inregistrate 25 de cazuri, dintre care doua persoane au decedat.

- Suma de pe urma acordului din 2014 a ajuns la zece rude ale celui care a facut istorie in urma cu 50 de ani, cand a devenit primul om care a pasit pe Luna, potrivit documentelor depuse la o curte de justitie din Cncinnati, Ohio, care au devenit publice marti.Vaduva lui Armstrong, Carol,…

- Filarmonica din Berlin l-a numit pe Daniel Barenboim dirijor onorific, la 50 de ani de la debutul sau cu aceasta orchestra, pe 14 iunie 1969, informeaza dpa. Orchestra l-a descris Barenboim, in varsta de 76 de ani, drept dirijorul invitat cel mai strans legat de activitatea sa - artistul fiind de altfel…

- Doi muzicieni de origine romana, violonistul Leonard Furda din Viena si soprana romano-britanica Nelly Miricioiu, care se numara printre cei mai apreciati muzicieni ai lumii, vor deschide cea de-a treia editie a Festivalului Regal de Opera "Virginia Zeani" in cadrul galei care va avea loc in 31 mai,…

- Dupa o perioada grea, in care a suferit trei intervenții chirurgicale, Andreea Balan a revenit pe scena, iar in aceasta perioada se pregatește de botezul fetiței ei, Clara Maria. Andreea Balan a oferit detalii despre botezul micuței Clara și spune ca iși dorește o petrecere cu mulți invitați, la fel…