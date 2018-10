Procurorul general Augustin Lazar a declarat, marti, ca ordonanta de urgenta pe legile Justitiei a creat numeroase probleme functionale pentru parchete, in special pentru DNA, iar Ministerul Public analizeaza suspiciunile de neconstitutionalitate pentru a se adresa Avocatului Poporului, institutie care poate sesiza Curtea Constitutionala.

"Aceasta ordonanta de urgenta a creat numeroase probleme functionale pentru parchete, in special pentru DNA, inclusiv suspiciuni de neconstitutionalitate, care sunt in curs de analiza. Solutiile vor fi identificate in zilele urmatoare. Studiem suspiciunile…