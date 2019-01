După opt ani de recesiune, economia Greciei revine la normal Dupa opt ani de recesiune si dupa o serie de reforme dure, economia Greciei revine pe crestere. Autoritatile de la Atena s-au angajat ca si anul acesta sa atinga un excedent primar de 3,5% din PIB. Activarea majorarilor de politica contingenta convenite ca parte a pachetului semnificativ de masuri privind datoria Greciei, aprobat in cadrul reuniunii Eurogrupuli din 22 iunie 2018, este conditionata de o evaluare pozitiva in al doilea raport efectuat in cadrul dispozitivului de supraveghere consolidata, menit sa sprijine finalizarea si punerea in aplicare a reformelor in curs si de a identifica… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mii de oameni s-au adunat in fața parlamentului Grecia, situat in centrul Atenei, duminica, pentru a protesta fața de noul nume al țarii vecine Macedonia. Protestul a fost organizat, iar sute de autocare din toata țara, in special din nordul Greciei, au venit duminica, aducand mii de manifestanți in…

- Cancelarul german Angela Merkel a cerut joi Greciei sa implementeze acordul dintre Uniunea Europeana si Turcia privind refugiatii, sa continue reformele si sa sustina intelegerea cu Macedonia referitoare la viitoarea denumire a acestei foste republici iugoslave, transmite DPA. Merkel a…

- Cancelarul german Angela Merkel s-a declarat optimista ca Atena si Skopje vor putea pune capat unei dispute de decenii asupra numelui Macedoniei, informeaza marti dpa, potrivit Agerpres.Potrivit purtatorului de cuvant al lui Merkel, Steffen Seibert, cancelarul considera ca Grecia si Macedonia…

- Frontul atmosferic rece, supranumit "Telemachos", si-a facut simtita prezenta in Grecia incepand de luni seara si urmeaza altor doua fenomene similare care au afectat aceasta tara de la inceputul anului. Politia a suspendat traficul pe drumurile regionale din suburbiile Atenei si a interzis…

- Manifestatia s-a desfasurat sub stricta supraveghere a fortelor de ordine, peste 5.000 de agentii fiind mobilizati in centrul Atenei unde piata Syntagma a fost survolata de drone si un elicopter al politiei. Manifestantii au purtat pancarte denuntand imperialismul, NATO, razboaiele purtate de SUA,…

- Se implinesc aproape cinci ani de la masivele demonstratii proeuropene cunoscute ca Euromaidan, la care autoritatile ucrainene de atunci au reactionat brutal, si mai bine de patru ani de la anexarea Crimeei ca pedeapsa aplicata de Rusia Ucrainei pentru indrazneala de a se apropia de UE si de a stirbi…

- Pensionarii greci au suferit o diminuare a pensiilor astfel incat unii dintre ei au ales sa se mute in Bulgaria, cea mai saraca tara din Uniunea Europeana, transmite Bloomberg. Un exemplu este George, 75 de ani. Dupa ce a ramas vaduv in urma cu cinci ani si-a inchiriat apartamentul din Salonic…

- Un exemplu este George, 75 de ani. Dupa ce a ramas vaduv in urma cu cinci ani si-a inchiriat apartamentul din Salonic si s-a mutat la Sofia unde pensia sa lunara de 800 de euro ii permite sa "traiasca ca un rege". "Desigur exista unele dificultati cu procesul de adaptare si sa iti faci prieteni.…