* Daneza Caroline Wozniacki, numarul 2 mondial, a invins-o, ieri, pe letona Anastasija Sevastova (20 WTA), cu scorul de 6-3, 6-3, in finala turneului de categorie Premier Mandatory de la Beijing. Wozniacki s-a impus dupa un meci care a durat o ora si 27 de minute si a castigat acest turneu pentru a doua oara, din 2010. La Beijing, numarul 2 mondial a castigat al treilea turneu din acest an, dupa Australian Open si competitia de la Eastbourne. In semifinale, Caroline (...)