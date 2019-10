Stiri pe aceeasi tema

- Forțele rusești au trecut miercuri Eufratul, în Siria, în direcția graniței cu Turcia, în cadrul acordului ruso-turc privind retragerea forțelor kurde, a anunțat ministerul rus al Apararii, citat de AFP."Astazi (miercuri) la 12,00 (09,00 GMT), o coloana a poliției militare…

- Washingtonul spera ca Turcia si Unitatile de Protectie ale Poporului (YPG) kurde "îsi vor lua în serios angajamentele" pentru a pune capat conflictului din nordul Siriei, a declarat vineri secretarul de stat american Mike Pompeo, informeaza AFP. Seful diplomatiei americane…

- Washingtonul spera ca Turcia si Unitatile de Protectie ale Poporului (YPG) kurde "isi vor lua in serios angajamentele" pentru a pune capat conflictului din nordul Siriei, a declarat vineri secretarul de stat american Mike Pompeo, informeaza AFP. Seful diplomatiei americane a facut aceasta declaratie…

- Dintre cele 186 de persoane retinute de la lansarea ofensivei la 9 octombrie, 24 au fost plasate oficial in detentie, iar 40 au fost eliberate sub control judiciar, in timp ce celelalte sunt in continuare in arest, a precizat Anadolu. Ofensiva turca, a carei tinta sunt fortele kurde din Unitatile…

- Forțele kurde apara cu înverșunare, marți, orașul de granița Ras al-Ain, în a șaptea zi de ofensiva a militarilor turci în nord-estul Siriei, scrie AFP.Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat ca operațiunea, care vizeaza o miliție kurda pe care o considerata "terorista",…

- "Putin conteaza ce spun unii, nu vom opri aceasta operatiune" care vizeaza Unitatile de Aparare a Poporului (YPG) in nord-estul Siriei, a declarat Erdogan in timpul unui discurs la Istanbul. "Primim acum amenintari din dreapta si din stanga, ni se spune 'Opriti' (...). Nu ne vom intoarce inapoi",…

- Fortele armate turce au lansat miercuri o ofensiva in nordul Siriei, a anuntat presedintele Recep Tayyip Erdogan printr-un mesaj pe Twitter, preluat de DPA. Erdogan a denumit operatiunea "Izvorul Pacii" si a afirmat ca tintele sunt Statul Islamic si militiile kurde YPG (Unitatile de Protectie…

- Președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat, marți, ca Turcia a ajuns la capatul rabdarii cu Statele Unite cu privire la crearea unei zone de securitate în nordul Siriei, indicând iminenta unei operațiuni."În acest stadiu, noi nu avem alta optiune decât aceea…