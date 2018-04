Stiri pe aceeasi tema

- Catalogul expozitiei ''Atelier de front. Artisti romani in Marele Razboi'', realizat de Muzeul National de Arta in colaborare cu Monitorul Oficial, in care este oferita o imagine completa asupra aportului artistilor mobilizati la realizarea marelui ideal national, a fost lansat, miercuri,…

- Underground Comercial este albumul clasic de Rap care surprinde stari diverse si momente comune din viata, dar este si un album-program care traseaza o directie noua si asumata in rap-ul romanesc.

- Albumul surpriza lansat de The Weeknd la finalul saptamanii, “My dear melancholy” este la apogeu. Albumul a fost lansat pe 30 martie și se preconizeaza ca pana pe 5 aprilie se vor vinde peste 150.000 albume in intreaga lume. Topul Billboard 200 listeaza cele mai populare albume bazate pe consumul utilizatorilor,…

- Persoanele aflate in cautarea unui loc de munca au sansa de a intra pe piata muncii la Bursa generala a Locurilor de Munca, ce va avea loc in data de 20 aprilie, in Vaslui, la sediul Centrului Judetean de Resurse pentru Asistenta Educationala (strada Donici nr. 2), in Barlad, la sediul Centrului Militar…

- „Arunci cu umbra” este titlul celei mai noi colaborari de pe piața muzicala din Romania. Formula este una deja cunoscuta publicului: Avem doi foști concurenți la X Factor, Francisca și Dragos Udila, dar și un vetera al muzicii, Bodo de la Proconsul.

- Dupa succesul lui iPhone 10 si al gamei Galaxy S9, a venit randul chinezilor de la Huawei. Acestia au lansat, la Paris, noua generatie de telefoane inteligente din gama P 20.Huawei promite ca noile aparate vor face fotografii de cea mai inalta calitate.

- Huawei a lansat la Paris noua gama de telefoane din seria P, terminale care nu dezamagesc deloc si care se ridica la nivelul asteptarilor. Daca P20 Lite era deja disponibil la vanzare la retailerii din Romania, P20 si P20 Pro urmeaza sa ajunga pe rafturile magazinelor la inceputul lunii viitoare.

- Actrița Oana Pellea a lansat un atac dur la adresa celor care acum il lauda pe omul de radio Andrei Gheorghe, dar care nu i-au oferit un loc de munca. Jurnalistul Andrei Gheorghe a fost gasit mort in data de 20 martie , la locuința sa din Voluntari. Andrei Gheorghe urmeaza sa fie incinerat . Dupa dispariția…

- Senatul a adoptat, in sedinta de luni, un proiect legislativ potrivit caruia angajatorii risca sa fie amendati cu pana la 3.000 de lei daca nu elibereaza nota de lichidare cu trei zile lucratoare inainte de data incetarii contractului individual de munca, potrivit Mediafax. „In toate cazurile de incetare…

- Trupa Holograf a lansat o varianta noua a piesei „Da-mi iubirea ta”. „I Need Your Love” este o colaborare cu Ethan Fay, un cunoscut muzician din Los Angeles. Piesa a fost nominalizata la doua categorii in cadrul concursului „International Songwriting Competition” din SUA, din juriul caruia fac parte…

- „Luni erai” este cel mai recent single lansat de Daiana, pentru care a lucrat in ultima perioada. Printre orele de la scoala, programul Daianei mai include si cursurile de canto, antrenamentele de dans si coregrafiile special pregatite, dar si sesiunile de studio. Pentru single-ul „Luni erai”, tanara…

- Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta organizeaza conferinta de lansare a proiectului "ANTREPRENORIAT ndash; Solutie durabila pentru ocupare", cod SMIS2014 105344. Evenimentul are loc la sediul Camerei de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta, din bulevardul…

- In ședința plenului de luni, in calitate de prima Camera sesizata, Senatul a adoptat proiectul de lege al Guvernului privind Statutul inspectorului de munca. Potrivit actului normativ adoptat de Senat, cu 89 de voturi ”pentru”, doua abțineri și 7 ”impotriva”, inspectorul de munca exercita prerogativele…

- Cantareata britanica Lily Allen a anuntat vineri lansarea celui de-al patrulea sau album, intitulat 'No Shame', care va aparea in iunie si a lansat doua extrase 'Three' si 'Higher', relateaza EFE. Este vorba de prima productie discografica a artistei in varsta de 32 de ani din…

- Octavian “Vita” Horvath (voce), Valentin “Freaky”Popescu (chitara voce), Razvan “Meshu” Nicov (chitara), Czifrak “Pista” Ștefan (bas) și Alexandru Hera (tobe) și-au dat intalnire cu fanii timișoreni, intr-o seara de joi, pentru lansarea noului single ”Intre-Deschis”. Concertul a fost…

- Robert Botezan, artistul cu o voce care te doboara, in sensul bun, de la prima ascultare, a asteptat nerabdator clipa ‘botezului’, si anume lansarea single-ului de debut – „Tu nu, eu da”. Munca multa, constanta, este rasplatita. Robert Botezan – tanarul finalist de la Vocea Romaniei marcheaza in prima…

- Camera de Comert Timis a lansat un nou proiect: SIA Vest – Suport pentru Inițiative Antreprenoriale. Scopul proiectului este stimularea ocuparii și creșterea numarului de locuri de munca prin furnizarea de cursuri de competente antreprenoriale pentru 360 de persoane, stagii de pratica pentru 44 de persoane…

- Sandina, un nou nume pe piata muzicala din Romania, a lansat recent videoclipul si piesa “Pe O Stea”. Sandina este si compozitorul single-ului, o piesa care imbina in mesajul ei sensibilitatea, senzualitatea si romantismul. “Piesa descrie o poveste despre intalnirea a doi oameni, doua lumi, care se…

- Cantareata gorjeanca Mira a lansat un nou single, „Vina". O co-productie Cat Music si Global Records, „Vina" este compusa de catre artista, impreuna cu Theea Miculescu, Madalin Rosioru, Robert Toma si produsa de Ma...

- Trupa Bon Jovi a revenit pe primul loc in topul Billboard 200 cu albumul „This House Is Not for Sale”, lansat in 2016, scrie NEWS.RO.Citeste si: Lupta ACERBA pe functii, in cadrul PSD: Deputatul 'Mitraliera' se vrea vicepresedinte Albumul a revenit, pentru a doua saptamana, pe primul…

- Unitatile administrativ teritoriale din Vrancea au fost verificate de Camera de Conturi si in anul 2016, una dintre temele urmarite de verificatori fiind calitatea gestiunii economico-financiare.

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza cel de-al doilea targ de joburi in cadrul proiectului european LaborNet – Rețea pentru mobilitatea forței de munca in zona transfrontaliera. Evenimentul are loc in data de 21 martie, incepand cu ora 11.00, la Centrul Regional de Afaceri din…

- Samsung a lansat Galaxy S9, cel mai nou smartphone al sau, cu care incearca sa concureze iPhone X și iPhone 8. Sud-coreenii au imbunatațit mai multe aspecte ale telefonului, dar cel mai mult s-au axat pe camera principala. Pornind de la principiul ca in 2018 principala funcție a unui telefon nu este…

- Cu siguranta, Samsung nu intentiona sa divulge toate secretele lui Galaxy S9 inaintea evenimentului oficial de lansare. Creata pentru a oferi participantilor la evenimentul Samsung Unpacked dedicat lansarii Galaxy S9 un hand-on virtual cu noul dispozitiv, chiar in timp ce acesta este anuntat pe scena,…

- De cand a reintrat puternic pe piata, la inceputul lui 2017, Nokia a lansat o gama larga de smatphone-uri, pentru toate buzunarele. Flaghsipul Nokia 8 a fost un telefon extrem de reusit, pe care l-am putea vedea in varianta reiterata chiar in cateva zile, cu ocazia MWC 2018 de la Barcelona.

- Gino & Adnana lanseaza de Ziua Indragostiților single-ul “Te iubesc!”, o piesa sensibila daruita tuturor celor care traiesc acest minunat sentiment. “Te iubesc!” este noul single compus de Gino (muzica și text). Gino este licentiat in muzica, cu studii de chitara si canto, cu experiența muzicala din…

- Panasonic a lansat astazi o noua camera foto digitala mirrorless, cu obiective interschimbabile, un model cu dimensiuni compacte și design deosebit. Modelul Lumix GX9 ofera utilizatorilor posibilitatea de a înregistra imagini vibrante, realiste, la o rezoluție excelenta și o redare perfecta…

- Noul single al timisorenilor de la Implant Pentru Refuz, ‘Intre-deschis’, va fi lansat printr-un turneu national care va poposi in mai multe orase. Melodia este primul extras de pe noul album Implant Pentru Refuz care va fi lansat in 2019. Noul single al trupei trateaza zona gri dintre ganduri, concepte…

- Deputatul PNL, Florin Roman, a initiat o petitie online prin care propune modificarea alineatulului (7) al articolului 15 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, astfel incat persoanele apte de munca sa isi piarda ajutorul social daca refuza un loc de munca.

- Trupa timisoreana The Different Class a lansat single-ul „Heat“, piesa care va fi inclusa in urmatorul E.P. al formatiei alcatuite din Cris Paul (voce/chitara), Seian Scorobete (bas) și Julia Kocis (tobe). Single-ul a fost difuzat in premiera in emisiunea „Imi place sa LogOut cu Bogdan Șerban”, pe Radio…

- Cate 32.000 de euro pentru finanțarea a 43 de planuri de afaceri. 36 de luni și o valoare totala de 10.389.546,37 lei. Este proiectul SUCCES+, derulat de Camera de Comerț și Industrie Neamț, in parteneriat cu Innova Project Consulting, și finanțat prin POCU 2014-2020, axa corespunzatoare obiectivului…

- "Crearea unui model durabil si a unei retele de parteneri care sa sprijine ocuparea si mobilitatea fortei de munca in regiunea transfrontaliera Bulgaria Romanialdquo; este numele proiectului cu finantare europeana derulat de Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta impreuna cu…

- Un album de fotografii intitulat „Din patrimoniul cultural romanesc al județelor Covasna și Harghita” va fi lansat, in acest an, de Centrul European de Studii Covasna – Harghita, in contextul in care 2018 este desemnat Anul European al Patrimoniului Cultural. Albumul, realizat cu cofinanțare din partea…

- La scurt timp dupa lansarea piesei „Freeze”, single-ul lui Monoir alaturi de Alina Eremia cucereste publicul din strainatate. Piesa ce reinventeaza beat-uri din folclor, compusa de Monoir impreuna cu Maline Johansson, Herman Gardarfve si produsa in studioul Thrace Music, este difuzata in tari precum…

- IRIS a lansat videoclipul celui mai nou single, „Poți spune orice”, primul material inregistrat in noua formula a trupei. Noua piesa este o adevarata declarație de forța, dar și de sincronizare perfecta, single-ul fiind inregistrat cu doua seturi de tobe. Tata și fiu, Nelu și Cristi Dumitrescu, asigura…

- CCIA Timiș continua programul de informare si instruire a firmelor cu privire la reglementari europene și nationale debuteaza cu un seminar privind relatiile de munca dintre angajati si angajatori și sanatatea si securitatea salariatilor. Camera de Comert, Industrie și Agricultura Timiș in colaborare…

- Astazi este 24 ianuarie, ziua in care sarbatorim Unirea Principatelor Romane. Cu aceasta ocazie, dar si pentru fiecare clipa cand declaram ca suntem romani si mandri, trupa Cargo ne reaminteste prin piesa-simbol pe care o lanseaza astazi ca suntem mai puternici intr-o voce – „Romanie, te strig!” Single-ul…

- Știi refrenul acela de la „Doar pe a ta” pe care l-ai tot fredonat in ultima vreme? Pregateste-te sa il inlocuiești cu ceva nou, pentru ca Edward Sanda a lansat o noua piesa: „Haine scumpe”. Edward s-a lansat in industria muzicala anul trecut și la doar 19 ani a devenit artistul momentului. Piesa lui…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura a județului Arad a lansat proiectul „Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale din Regiunea Vest”, cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Scopul principal al proiectului il constituie sprijinirea și dezvoltarea antreprenoriatului ca forma…

- ARCHOS a lansat oficial in Romania smartphone-ul Diamond Omega, dotat cu 8 GB memorie RAM, 128 GB spatiu de stocare si procesor Qualcomm Snapdragon 835. Telefonul dispune de o carcasa din sticla cu protectie Corning Gorilla Glass si cadru metalic. Ecranul de 5.7” suporta rezolutia 2040 x 1080 pixeli…

- BØRNS, baiatul cu alura misterioasa, desprins parca din povestile fantastice ale lui Lewis Carroll, a lansat cel de-al doilea album de studio din cariera, „Blue Madonna”. Pe material se regasesc si cele patru single-uri deja lansate de artistul de doar 26 de ani – „Faded Heart”, „Sweet Dreams”, „I Don’t…

- ”Playin’” este o piesa in limba engleza, cu un mesaj axat pe inegalitatea dragostei dintr-un cuplu. Muzica și textul ii aparțin lui Mario Joy, iar videoclipul este o viziune de Richard Stan. Cu un beat vibrant și versuri catchy, ”Playin’” are toate ingredientele unui super hit! ”Cred ca se vor regasi…

- Albumul “Reputation“, lansat de artista Taylor Swift in luna noiembrie a anului ce tocmai s-a incheiat, este cel mai bine vandut material pop al unui artist in 2017, raportat și la perioada de timp in care a fost disponibil. Pe langa copiile fizice, albumul “Reputation” a adunat și sute de mii de ascultari…

