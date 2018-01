Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de miercuri spre joi se vor inregistra minus 23 de grade in estul Transilvaniei, asta dupa ce, in noaptea de marti spre miercuri temperaturile au ajuns la minus 21 de grade in Radauti. De asemenea, in Bucuresti se vor inregistra minus 10 grade in noaptea de miercuri spre joi. …

- Cea mai scazuta temperatura de noaptea trecuta a fost de -21 de grade, fiind inregistrata in Radauti, judetul Suceava, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). Valoarea termica cea mai ridicata a fost de -1 grad, inregistrata in sudul si sud-vestul tarii, in judetele Timis, Mehedinti…

- Meteorologii anunța ca urmatoarele zile vor fi dominate de temperaturi scazute, cu maxime apropiate de limita inghețului in majoritatea regiunilor. Ulterior, mercurul va urca in termometre pana la valori apropiate de 10 grade Celsius, la orele pranzului. Prognoza meteo pentru intervalul 22 ianuarie…

- Urmatoarele doua luni vor fi caracterizate de temperaturi peste medie in sudul si estul tarii si apropiate de normal in restul teritoriului, arata prognoza pe umatoarele trei luni, publicata de Administratia Nationala de Meteorologie. In schimb, aprilie, prima luna plina de primavara astronomica, va…

- Este in vigoare o informare meteo, valabila pana duminica la ora 6.00, perioada in care in Muntenia si in Dobrogea vor fi ploi si lapovita, apoi ninsoare. „Maine (n.r. duminica) și luni, observam ca aria precipitațiilor se va extinde in majoritatea regiunilor țarii. Daca maine dimineața vom…

- Lunile februarie si martie vor fi caracterizate de o vreme cu temperaturi mai ridicate in regiunile sudice si estice si apropiate de normal in restul teritoriului, in timp ce in luna aprilie, temperaturile medii ale aerului se vor situa sub mediile climatologice in majoritatea regiunilor, reiese din…

- Lunile februarie si martie vor fi caracterizate de temperaturi peste medie în sudul si estul tarii si apropiate de normal în restul teritoriului, arata prognoza pe umatoarele trei luni, publicata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- Codul portocaliu de vant si ninsoare pentru judetele din Moldova va ramane in vigoare pana la ora 17.00, urmand ca Administratia Nationala de Meteorologie sa emita joi, la ora 22.00, o noua informare meteo, pentru ca, in continuare, in partea de vest, centru si nord a tarii se vor semnala pe arii…

- Vremea se va mentine geroasa in toata tara, marti, dar de miercuri se va incalzi, iar pana in 21 ianuarie temperaturile maxime pot atinge si 9 grade, peste normalul acestei perioade, arata prognoza pentru perioada 15 - 28 ianuarie, publicata luni de Administratia Nationala de Meteorologie.Administratia…

- Ultima jumatate a lunii ianuarie va fi caracterizata de o evoluție sinusoidala la nivelul temperaturilor. Meteorologii anunța ca, in urmatoarele doua saptamani, vremea se va raci pentru scurt timp, apoi temperaturile vor crește pentru cateva zile, urmand ca spre finalul intervalului 15-28 ianuarie sa…

- Un episod de iarna autentica pune stapanire pe Romania. Vremea se inrautateste de vineri seara, de la ora 22.00. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a emis o avertizare de vreme rea, valabila pana duminica, 14 ianaurie, ora 16.00: intensificari ale vantului, precipitatii sub forma de ninsoare…

- Elena Mateescu, Directorul General al Administrații Naționale de Meteorologie (ANM), a vorbit despre lucrurile la care ar trebui sa ne așteptam, din punct de vedere meteorologic, in urmatoarele saptamani. Printre aceste informații, Elena Mateescu a explicat și cand vor cadea primii fulgi de omat, in…

- Meteorologii avertizeaza ca e posibil sa se produca fenomene meteo extreme in 2018. Furtuna deosebit de violenta din Timișoara, care a provocat moartea a opt persoane și ranirea altor zeci in septembrie 2017, s-a putea repeta. Avertismentul a fost lansat de Elena Mateescu, directorul Administrației…

- Cum va fi vremea in 2018 și ce ne așteapta din punct de vedere meteorologic? Dupa ce am inceput anul 2018 cu temperaturi de primavara, iata ca vremea ne va da și ceva batai de cap. Caci, vorba aceea, iarna nu-i ca vara! Mai exact, Elena Mateescu, directorul Administratiei Nationale de Meteorologie,…

- ANM: Iarna blanda și in urmatoarele doua saptamani Regimul termic estimat de meteorologi pentru urmatoarele doua saptamani va fi, in general, peste normalul termic al perioadei, dar precipitatiile vor incepe sa fie din ce in ce mai prezente la nivel national, in special spre finalul fiecarei saptamani…

- In pofida știrilor alarmante referitoare la vremea din vestul Europei și din America de Nord, pe romani iarna ii ocolește inca. Cele doua zile de weekend le vor aduce și banațenilor o vreme neobișnuit de calda pentru aceasta perioada a anului, care va face ca expresia „gerul Bobotezei” sa fie lipsita…

- Pana in prezent am avut parte de o iarna blanda, cu temperaturi mult peste media normala. Directorul ANM, Elena Mateescu, a declarat ca si luna ianuarie va fi la fel. "A doua luna din iarna, ianuarie, va fi vreme mai calda decat in mod obisnuit: Dobrogea, Oltenia, Muntenia si vestul…

- Prima prognoza completa de la ANM, pe luna ianuarie. VEZI cum va fi vremea la inceputul lui 2018 Directorul executiv al Administratiei Nationale de Meteorologie, Florinela Georgescu, a vorbit la Romania TV despre cum va fi vremea la final de an, dar a oferit si date in premiera despre cum va fi vremea…

- Timișorenii profita din plin de aceste zile cu temperaturi ridicate, astfel ca centrul urbei s-a animat ca primavara. Numerosi oameni au ieșit la plimbare, bucurandu-se de razele soarelui. Artiștii stradali și-au realizat numerele, casuțele din cadrul Targului de Craciun au porțile larg deschise, iar…

- Vremea va fi mai calda in urmatoarele zile, cu temperaturi de pana la 13 grade Celsius in unele zone ale tarii. Insa, spre sfarsitul anului, regimul termic va fi apropiat de normalul perioadei, in timp ce precipitatiile, indeosebi sub forma de lapovita si ninsoare, se vor semnala in ultimele zile din…

- Prognoza meteo pentru perioada 25 decembrie – 7 ianuarie. Regimul termic va fi apropiat de normalul perioadei Prognoza meteo pentru perioada 25 decembrie – 7 ianuarie arata ca vremea va fi mai calda in urmatoarele trei zile, cu temperaturi de pana la 13 grade Celsius in unele zone ale tari. Spre…

- Vremea va fi mult mai calda decat ar fi normal pentru aceasta perioada, in zilele de 25 si 26 decembrie, temperaturile urmand sa atinga valori de pana la 15 grade Celsius, in partea de sud a tarii, a declarat, vineri, pentru AGERPRES , Alina Serban, meteorolog de serviciu in cadrul Administratiei Nationale…

- Directorul Administrației Naționale a Meteorologiei, Elena Mateescu, a vorbit la Antena 3, despre cum va fi vremea in perioada Craciunului."Va ninge moderat cantitativ. Pana maine, la ora 18.00, este o atenționare de ninsoare. Temperatura va fi una mai coborata decat inregistreaza stațiile…

- Meteorologii estimeaza in urmatoarele doua saptamani vreme buna pentru aceasta perioada, cu valori termice pozitive pe timpul zilei, dar cu temperaturi nocturne sub zero grade. Se anunta nopti reci intre 20 si 22 decembrie, in timp ce precipitatiile se vor semnala pe arii restranse, la nivel national,…

- Incepand de marti, vremea va deveni mult mai calda decat in mod normal pentru a doua decada a lunii decembrie in cea mai mare parte a țarii. Temperaturile maxime pot ajunge la 17-18 grade in sud-vestul tarii.Marti vremea va deveni mult mai calda decat in mod normal pentru a doua decada a lunii…

- O informare meteo de ninsori și viscol in zona montana, respectiv de precipitații mixte și intensificari ale vantului in restul regiunilor, a intrat in vigoare sambata dimineața și va fi valabila pana duminica seara, conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).Astfel, in intervalul…

- Iarna isi intra pe deplin in drepturi in urmatoarele doua sapatamani. Un ciclon mediteranean va determina fenomene severe, in special la munte, iar in celalalte regiuni ploile si lapovita isi vor face simtita prezenta.Conform Administratiei Nationale de Meteorologie(ANM), vremea va deveni din ce in…

- Meteorologii estimeaza ca, in intervalul decembrie – februarie, temperaturile vor fi apropiate de normalul perioadei in majoritatea regiunilor și, local, mai coborate decat media. Pe de alta parte, prognoza meteo pentru urmatoarele trei luni indica o prezența ridicata a precipitațiilor, peste media…

- Directorul Administratiei Nationale de Meteorologie, Elena Mateescu, a anuntat ca lunile decembrie, ianuarie si februarie se vor incadra in limitele normale ale perioadei de iarna. Directorul ANM Elena Mateescu a tinut insa sa precizeze ca vom vea parte si de unele episoade dificile, in care vor cadea…

- Meteorologii anunța pentru lunile decembrie, ianuarie si februarie o vreme ce se va incadra, in general, in limitele normale ale perioadei de iarna, insa cu unele episoade dificile, in care vor cadea cantitați mari de zapada sau se vor inregistra temperaturi minime polare. Directorul Administrație Naționale…

- Meteorologii anunța pentru lunile decembrie, ianuarie si februarie o vreme ce se va incadra, in general, in limitele normale ale perioadei de iarna, insa cu unele episoade dificile, in care vor cadea cantitați mari de zapada sau se vor inregistra temperaturi minime polare.Directorul Administrație…

- VEZI AICI PROGNOZA PE TREI LUNI: METEO. Prognoza pe urmatoarele trei luni Directoarea Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a afirmat, la Antena 3: ”Am luat iernile de referința in Romania și am introdus inclusiv iarna lui '54, cea a lui 2012 și a lui 2014. De ce? Ca sa…

- In aceasta iarna vor fi temperaturi de minus 20 de grade Celsius mai multe zile la rand. Asa a declarat Elena Mateescu, sefa Administratiei Nationale de Meteorologie, care sustine ca iarna s-a mai imblanzit pe prognoze.

- Vremea va fi inchisa și ploioasa la nivelul intregii țari, in acest sfarșit de saptamana, insa temperaturile se vor incadra in normele perioadei, a declarat meteorologul de serviciu al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). „In acest week-end vremea se va menține, in general, inchisa, iar din…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) avertizeaza ca Romania va fi lovita de doua cicloane in trei zile, care vor aduce ploi abundente, ninsori si temperaturi mult mai scazute decat normalul acestei perioade. Primul ciclon care va lovi Romania vine dinspre Marea Ionica si a produs inundatii…

- Vremea incepe sa se raceasca, temperaturile continuand sa scada la sfarsitul acestei saptamani. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) avertizeaza ca, de duminica, prin nordul tarii, va patrunde ciclonul polar Olaf, care va transforma precipitatiile in ninsoare si care ar putea interactiona cu…

- Directorul executiv al Administratiei Nationale de Meteorologie, Florinela Georgescu, a declarat la TVR ca in urmatoarele zile vremea se va raci considerabil, iar iarna care bate la usa ar putea fi una a extremelor.

- Prognoza meteo pe o saptamana. Vremea se raceste in toata tara Vremea incepe, de marti, sa se raceasca, temperaturile continuand sa scada si in cursul zilei de miercuri, in toata tara, iar termometrele nu vor indica mai multe de 14 grade Celsius. „Temperaturile scad, de azi (marti - n.red.),…

- Vremea va intra intr-un proces de racire incepand de sambata, dinspre regiunile vestice, de unde vor incepe și precipitațiile in noaptea de duminica spre luni, a anunțat vineri directorul general adjunct al ANM, Florinela Georgescu.