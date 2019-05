Stiri pe aceeasi tema

- Anterior, Moscova a respins declarațiile "suprarealiste" ale secretarului de stat american, Mike Pompeo, despre "amestecul rusesc" in America Latina, spunand ca "poziția principiala" a Rusiei este de a nu interveni in afacerile altor națiuni.

- Ma astept ca secretarul de stat si el (Lavrov) bineinteles sa aiba ocazia sa discute’ si ‘Venezuela face parte din aceasta discutie’, a declarat presei, sub rezerva anonimatului, responsabilul citat. Ei vor discuta mai pe larg despre ‘ingrijorarile noastre privind atitudinea Rusiei in special fata…

- O femeie a fost impușcata și zeci de oameni au fost raniți, miercuri, la Caracas, in urma ciocniri intre susținatorii opoziției și forțele pro-guvernamentale. Armata a folosit tunuri de apa și gaze lacrimogene impotriva protestatarilor care au incercat sa blocheze o autostrada de langa baza militara La…

- In cursul unei discutii telefonice miercuri cu omologul sau rus Serghei Lavrov, Mike Pompeo a acuzat Moscova ca "destabilizeaza" Venezuela si i-a cerut din nou Rusiei sa inceteze sprijinul acordat lui Nicolas Maduro.

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, a cerut încetarea implicarii Rusiei în Venezuela, în cadrul unei întrevederi cu ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a transmis Departamentul de Stat, potrivit Reuters. Pompeo i-a spus lui Lavrov ca implicarea cubaneza…

- Anterior, secretarul de stat american Mike Pompeo, a declarat marti pentru CNN ca Washingtonul are informatii ca presedintele Nicolas Maduro se pregatea sa paraseasca Venezuela "in aceasta dimineața", dar a fost oprit de catre ruși, potrivit Mediafax. "Am urmarit pe parcursul zilei, a trecut…

- In conditiile in care diplomatia americana a denuntat in numeroase randuri amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale din SUA din 2016, in urma carora Donald Trump a ajuns la putere, Mike Pompeo a explicat ca se asteapta la acelasi gen de activitati ruse ilegale si in 2020.''Ei (rusii)…

- Cele doua centrale electrice, situate in orasele Sevastopol si Simferopol, au fost inaugurate partial anul trecut, insa lansarea de luni a marcat momentul in care ele au inceput sa functioneze la capacitate maxima, relateaza Reuters. Aceleasi instalatii s-au aflat in centrul unui scandal international…