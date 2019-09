Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din comuna Intregalde s-a dus la poliție, cu autoturismul, fiind sub influența bauturilor alcoolice. Fusese citat pentru audieri, intr-un dosar de distrugere. Potrivit IPJ Alba, joi dimineața, in jurul orei 09.45, un barbat de 60 de ani, din comuna Intregalde s-a prezentat la secția de poliție…

- I.P.J. Suceava a fost sesizat vineri prin 112 despre faptul ca pe DJ 209G din comuna Straja s-a produs un accident rutier. Din primele cercetari, polițiștii deplasați la fața locului au stabilit faptul ca, in timp ce conducea autoturismul cu volanul pe partea dreapta intr-o curba pe DJ 209G din comuna…

- Un barbat din comuna Grosi, județul Maramureș, a reclamat la Poliție ca a fost atacat de doua persoane care l-au batut si i-au furat 600 de lei. Polițiștii au stabilit ca barbatul și-a cheltuit banii pe bautura, iar de frica soției a inventat talharia, potrivit Mediafax.Politia din Baia Mare…

- O femeie in varsta de 26 de ani, din Sirețel (Iași), a fost oprita de un echipaj de poliție din Suceava. Femeia era beata „cui”, dar ii urcase in mașina și pe copiii ei, unul de 3 ani, celalalt de doi ani, a notat monitorulsv.ro. Luni seara, in jurul orei 18.30, polițiștii de la Secția Malini au fost…

- Polițiștii clujeni au depistat și reținut, in cursul zilei de joi, un barbat pe numele caruia a fost emis un mandat de arestare peventiva.”La data de 25 iulie a.c., politistii Biroului de Investigatii Criminale Gherla au identificat si retinut un barbat de 49 de ani, din municipiul Gherla, pe numele…

- Un autoturism a lovit un cap de pod si s-a rasturnat, in comuna Ladești din județul Valcea, dupa ce femeia care o conducea a adormit la volan. O mama și fiica ei au fost ranite, fiind duse la spital, potrivit Mediafax.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Valcea,…

- FOTO – Arhiva Politistii Sectiei 5 Politie Rurala Dej au depistat in noaptea de marți spre miercuri, in jurul orei 01:35, un barbat in varsta de 30 de ani, din comuna Cuzdrioara, judetul Cluj, in timp ce conducea pe raza localitatii Cuzdrioara un autoturism, desi se afla sub influenta bauturilor alcoolice.…

- Tribunalul Militar din Iasi a aplicat o pedeasa de 1 an de inchisoare cu amanarea pedepsei unui subofiter de la UM 01564 Iasi care s-a urcat beat la volan. Plutonierul major Cristian Doru Dobrisan a scapat de o pedeapsa mai severa dupa ce a recunoscut fapta si a incheiat un acord de recunoastere. Amanarea…