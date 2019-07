Stiri pe aceeasi tema

- Actrita italiana Sophia Loren, in varsta de 84 de ani, se intoarce pe marele ecran dupa o absenta de noua ani, intr-un film regizat de fiul ei, Edoardo Ponti. Starul va juca rolul unei femei in scaun cu rotile care are grija de niste copii de prostituate in "The Life Before Us", un film regizat de Edoardo…

- Deputatul PSD Dumitru Gherman, inițiatorul legii care spune ca parinții, bunicii sau strabunicii trebuie sa fie susținuți financiar de copii, daca au nevoie, și ca in caz contrar risca inchisoarea, spune ca proiectul sau ar putea sa fie retras din Parlament.Gherman a zis ca daca ceilalți colegi…

- Cristiano Ronaldo a revenit in lumina reflectoarelor. Starul portughez al clubului Juventus Torino a vizitat o scoala de copii din Singapore. Fotbalistul a fost ovationat de puștani, care au scandat numele lui.

- Incepand cu 1 iulie anul curent, se majoreaza varsta standard de pensionare. Barbații au dreptul la pensie daca au implinit 63 de ani și au acumulat un stagiu de cotizare de 34 de ani. Femeile se vor pensiona la varsta de 58 de ani și șase luni, avand un stagiu de cotizare de 31 de ani și jumatate.…

- Cabinetul de Ministri a aprobat un proiect de lege care aduce mai multe modificari la Legea privind indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca si alte prestatii de asigurari sociale. Acestea vor intra in vigoare din 1 iulie 2019.

- Desi femeile sunt cele speriate de ideea ceasului biologic, noi cercetari sugereaza ca si barbatii pot avea o limita de timp in a procrea. Mai mult, dupa o anumita varsta, partenerii pot creste predispozitia mamicilor la complicatii sau nasterea prematura.

- A treia ediție a celei mai importante competiții din Romania pentru elevii cu varsta intre 6 și 12 ani iși va desemna caștigatorii la finalul lunii mai. In perioada 29 martie – 20 aprilie, s-au disputat fazele regionale ale Cupei Tymbark Junior, competiție imparțita pe trei categorii de varsta, U8,…