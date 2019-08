Stiri pe aceeasi tema

- Cercetarile privind crimele din Caracal continua astazi in padurea unde se presupune ca Gheorghe Dinca ar fi aruncat trupul Luizei, precum și la locuința acestuia. Tot astazi urmeaza ca telefoanele lui sa fie percheziționate informatic.

- Continua cercetarile la Caracal Anchetatorii care se ocupa de cazul Caracal vor relua luni perchezitiile la domiciliul lui Gheorghe Dinca, cel care a marturisit ca le-a ucis pe cele doua tinere. Dupa ce analizele au confirmat decesul Alexandrei Macesanu, anchetatorii si-au concentrat…

- Cercetarea si cautarea unor noi probe în locuinta, în dependintele, în autoturismul si în autoutilitara lui Gheorghe Dinca se reiau luni, în prezența lui si a avocatului sau.

- Anchetatorii au identificat si prelevat duminica de la domiciliul lui Gheorghe Dinca din Caracal, in prezenta inculpatului, mai multe categorii de urme criminalistice, acestea urmand a fi procesate, se arata intr-un comunicat DIICOT

- DIICOT a anunțat, printr-un comunicat emis duminica, ca vor continua cercetarile in casa lui Gheorghe Dinca din Caracal și zilele urmatoare „in mod neintrerupt”. Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism au dat noi detalii despre cercetarile in cazul…

- In aceasta dimineața anchetatorii s-au intors la ”casa groazei” din Caracal. Cercetarile se desfasoara in prezenta lui Gheorghe Dinca, el fiind adus la locuința sa in urma cu puțin timp. In fata casei lui Dinca au fost depuse lumanari si candele pentru Alexandra Macesanu, iar zeci de persoane…

- Anchetatorii au reluat cercetarile la locuinta lui Gheorghe Dinca, barbatul suspectat in cazul disparitiei fetei de 15 ani din Dobrosloveni. Cercetarile se desfasoara in prezenta lui Dinca, el fiind adus, sambata dupa-amiaza, la Caracal, de la Craiova. In fata casei lui Dinca au fost depuse lumanari…

- Polițiștii fac noi cercetari in zona locuinței barbatului de 66 de ani din Caracal, suspectat ca a ucis-o pe Alexandra Maceșanu. Anchetatorii scotocesc zona pentru a gasi noi indicii, transmite Mediafax.Zona in care locuiește Gheorghe Dinca, barbatul de 66 de ani din Caracal suspectat ca a…