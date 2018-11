Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a decis imediat sa-si intrerupa vizita la Paris, unde s-a dus sa asiste la comemorarea centenarului armistitiului Primului Razboi Mondial. ”In lumina incidentelor din sud, premierul a decis sa-si intrerupa vizita la Paris si sa revina in aceasta (duminica) seara…

- Un avion Boeing 777 al companiei Air France, care zbura pe ruta Paris – Shanghai, si-a schimbat traseul si a aterizat de urgenta, duminica dimineata, pe aeroportul din Irkutk, in Siberia, dupa ce la bord a aparut fum, relateaza sputniknews.com, informeaza News.ro.Avionul avea 282 de persoane…

- Rada Suprema din Kiev se pregateste sa adopte o lege a limbii ucrainene, care va lovi in minoritatile nationale. Romanii, care au reusit sa-si pastreze limba in ultimul secol, se tem ca procesul de ucrainizare fortat va duce la varsare de sange. Autoritatile romanesti de la Bucuresti nu au luat nicio…

- Unul dintre barbatii identificati de autoritatile turce ca facand parte dintre cei responsabili de disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi la Istanbul face parte din anturajul printului mostenitor saudit Mohammed bin Salman, informeaza marti The New York Times, citat de AFP. Potrivit cotidianului…

- Presedintele Serbiei, Aleksandar Vucici, un fan al echipei de fotbal Steaua Rosie Belgrad, considera false dezvaluirile ziarului francez L’Equipe care a relatat ca un oficial al campioanei Serbiei a pariat, prin complici, suma de 5 milioane euro pe un esec la 5 goluri in meciul cu PSG din Liga Campionilor.…

- Propunerea oficiala va fi facuta de Guvern in cursul zilei de marti si va fi trimisa spre aprobare in Parlament, a precizat oficialul danez. Autoritatile din intreaga lume iau in considerare noi restrictii la vanzarea de automobile echipate cu motoare diesel, pentru a indeplini reglementarilor mai stricte…

- În România, temperaturile vor fi ridicate chiar daca autoritatile iau masuri pâna la sfârsitul secolului pentru reducerea emisiilor. Însa, daca autoritatile nu iau niciun fel de masuri, temperturile vor ajunge la niveluri extreme, scrie Mediafax. Masurile care…

- Autoritațile din Franța le-au transmis diplomaților francezi sa amane pe perioada nedeterminata orice vizita in Iran, in urma unui atac cu bomba dejucat și a atitudinii dure a Teheranului in ceea ce privește Franța, conform unui comunicat intern analizat de Reuters.Comunicatul face referire…