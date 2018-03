Stiri pe aceeasi tema

- Valorile medii de temperatura prognozate de meteorologi pentru lunile aprilie si mai vor fi, in general, in apropierea mediilor climatologice ale perioadei si doar in cateva regiuni sub medii, iar pentru luna iunie acestea vor fi in jurul normelor, in timp ce precipitatiile se anunta excedentare in…

- Prognoza meteo pentru perioada aprilie-iunie 2018. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) au emis prognoza meteo pentru lunile aprilie, mai și iunie 2018. Astfel, potrivit meteorologilor, in luna aprilie, temperaturile medii ale aerului vor fi apropiate de normal in regiunile sudice si sud-estice…

- Pompierii timișeni și cei de la ambulanța au fost trimiși in cautarea oamenilor strazii, dupa ce in ultimele zile temperaturile au scazut foarte mult. Masura a fost decisa in Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, pentru a preveni cazurile de deces prin hipotermie in randurile celor…

- ANM a anuntat cum va fi vremea in Banat in intervalul 19 martie -1 aprilie. Meteorologii sustin ca pana in data de 23 martie temperatura aerului va continua sa scada, vremea se va mentine deosebit de rece, astfel incat mediile valorilor diurne vor fi de 1...3 grade, iar ale celor nocturne vor cobori…

- In Moldova, in primele doua zile din interval, vremea va fi extrem de rece, cu o medie a valorilor termice diurne de -4 grade. In intervalul urmator, temperaturile vor creste usor si treptat, dar pana la inceputul celei de-a doua saptamani, vor ramane tot sub mediile climatologice specifice perioadei,…

- Timișorenii nu trebuie sa uite manușile, caciula și fularul atunci cand ies din casa. Asta pentru ca meteorologii anunța ca, de astazi și pana joi dimineața, vremea se va menține deosebit de rece, cu valori termice mai scazute, in general, cu 10 grade fața de mediile specifice perioadei. Și in Banat…

- Maine, in toata tara va ploua. Vantul va bate slab din Sud-Est. La Briceni și Soroca, termometrele vor inregistra 10 grade, iar la Balti va fi cu un grad mai mult. La Orhei vor fi 12 grade Celsius.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat ca vremea in tara va fi calda in urmatoarele zile, cu temperaturi intre 18 si 20 de grade Celsius, insa, de duminica se preconizeaza o racire cu precipitatii sub forma de ninsoare. „Se preconizeaza o racire care incepe duminica si care continua…

- Prognoza meteo weekend. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat, miercuri, ca vremea in tara, precum si in Capitala, va fi calda in urmatoarele zile, cu temperaturi intre 18 si 20 de grade Celsius, insa, de duminica se preconizeaza o racire cu precipitatii sub forma de ninsoare. "Se…

- Ploile vor bate in retragere in orele urmatoare, dar temperaturile ridicate vor continua sa topeasca zapada de la munte, asa ca pericolul de inundatii nu a trecut inca. Vremea se va incalzi și mai mult in urmatoarele zile, dar un nou val de frig va ajunge duminica in Romania, provocand diferențe semnificative…

- „Se preconizeaza o racire care începe duminica si care continua si la începutul saptamânii viitoare. Într-adevar, inclusiv sâmbata vor fi temperaturi foarte ridicate. Martie este o luna capricioasa, mai sunt intervale calde, reci. Vor fi si precipitatii sub forma…

- Maine, in toata țara va ploua. Vantul va bate slab din nord-vest. La Briceni și Soroca termometrele vor inregistra cinci grade. Tot atatea vor fi la Balti. La Orhei vor fi sase grade Celsius. La Tiraspol se asteapta opt garade, iar la Leova cu un grad mai mult.

- Prognoza meteo pentru intervalul 13-15 martie. In urmatoarele trei zile, meteorologii anunța o vreme inchisa, cu ploi care vor avea și caracter de aversa și vor fi insoțite de descarcari electrice și intensificari de scurta durata ale vantului, dar cu temperaturi de primavara. De altfel, Administratia…

- Maine, in toata țara cerul va fi variabil. Noaptea și dimineața va fi ceața. Ziua, izolat, va ploua slab. La Briceni și Soroca se vor inregistra zece grade Celsius, iar la Balți va fi cu un grad mai mult. La Orhei termometrele vor indica 12 grade, iar la Tiraspol 13.

- Prognoza meteo pentru urmatoarele trei zile. Vremea se va incalzi brusc, in toata țara, iar temperaturile vor atinge chiar și 20 de grade in acest weekend, in partea de sud a Romaniei. Incalzirea vremii este determinata de intrarea pe teritoriul țarii a unei mase de aer cald dinspre Marea Mediterana,…

- Vremea se incalzește vizibil incepand de maine in toata țara, iar temperaturile vor ajunge in aceasta saptamana și la +14 grade Celsius. Meteorologul Mihai Huștiu a dat mai multe detalii in emisiunea Perfect Imperfect.

- Urmatoarele doua saptamani (5 – 18 martie) vor fi caracterizate de o vreme in curs de incalzire la nivelul intregii tari, cu temperaturi ce vor atinge in zone din Banat, Crisana si Oltenia chiar si 17-18 grade Celsius, dar pe de alta parte precipitatiile, in special sub forma de ploaie, se vor intoarce…

- „Temperaturile vor creste de la o zi la alta. Maine (marti, n.r.) va fi mai rece in Oltenia, Moldova, Muntenia. Apoi, de poimaine, temperaturile vor creste in toata tara si vremea devine calda pentru aceasta perioada, pana spre 16 grade in Banat”, a precizat pentru MEDIAFAX meteorologul de serviciu…

- Temperaturile vor creste in toata tara, incepand de miercuri, maximele ajungand pana la 16 grade, in Banat, au precizat pentru MEDIAFAX reprezentantii Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). „Temperaturile vor creste de la o zi la alta. Maine (marti, n.r.) va fi mai rece in Oltenia, Moldova,…

- Urmatoarele doua saptamani (5 - 18 martie) vor fi caracterizate de o vreme in curs de incalzire la nivelul intregii tari, cu temperaturi ce vor atinge in zone din Banat, Crisana si Oltenia chiar si 17-18 grade Celsius, dar pe de alta parte precipitatiile, in special sub forma de ploaie, se vor intoarce…

- Astazi, la ora 16.00, in Mangalia s a inregistrat 8 grade Celsius, cea mai ridicata temperatura din intreaga tara. Temperaturi cu plus a fost si in tot judetul Constanta.Meteorologii anunta ca, in intervalul 1 martie, ora 23.00 ndash; 4 martie, ora 10.00, temporar vor fi precipitatii in majoritatea…

- Valul de frig si precipitatiile sub forma de lapovita si ninsoare vor persista in urmatoarele zile in municipiul Bucuresti, iar temperaturile se vor situa intre minus 15 grade si minus 3 grade Celsius, reiese din prognoza meteo publicata de ANM.

- Cea mai friguroasa zi din aceasta iarna din județul Timiș este prima zi de primavara. Potrivit meteorologilor, astazi, in jurul orei 10.00, in localitatea timișeana Banloc termometrele aratau -17 grade Celsius. De asemenea, la Sannicolau Mare erau inregistrate -16 grade Celsius, iar la Jimbolia erau…

- Temperaturi extrem de reduse s-au inregistrat in toata țara. La Slatina au fost minus 23, iar in Timișoara, minus 18 grade Celsius. Vești proaste vin și de la CFR, unde 110 trenuri au fost anulate in toata țara. Autostrazile sunt in continuare inchise, la fel și mai multe drumuri din Constanța și…

- FRIG PATRUNZATOR …Odata cu venirea primaverii, in județul Vaslui se inregistreaza minimele de temperatura din acest an. Polul frigului a fost, cum ne așteptam, la Negrești, unde la orele 5.00 termomentrele inregistrau o minima de -16 grade Celsius, temperatura resimțita fiind de -25 grade Celsius. La…

- Primavara aduce precipitații abundente și temperaturi apropiate de normal in zonele sudice, estice și local in vest, și sub medie in celelalte regiuni, conform prognozei meteo pe trei luni, emise de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). In martie, temperatura medie lunara a aerului va fi apropiata…

- Gerul afecteaza în continuare Clujului, fiind temperaturi de iarna siberiana. Miercuri, 28 februarie, maxima zilei va fi de -5 grade, iar minima va ajunge la -16 grade. În prima parte a zilei ar putea ninge, iar în rest va fi înnorat. Joi,…

- Situația a ieșit la iveala dupa ce mai mulți cititori ne-au scris pe adresa redacției ca stau in frig, temperaturile exterioare scazand cu mult sub zero grade. Mai mult, de sambata noaptea, Timișoara a intrat sub cod galben de ger. „Nu se mai poate cu apa calda, nu este presiune deloc, este…

- Deși din punct de vedere calendaristic iarna este pe sfârșite, iar primavara parea ca începe deja sa se instaleze, vremea începe sa se raceasca tot mai tare pe litoral. Acest lucru este confirmat și de meteorologi, care anunța temperaturi de sub zero grade pentru zilele ce urmeaza.…

- Deși mai sunt doar cateva zile pana la prima zi de primavara, de tara noastra se apropie un val de ger naprasnic. Meteorologii ne avertizeaza ca... The post Prognoza-soc! Ger naprasnic si ninsoare la Timisoara! Se anunta -18 grade celsius appeared first on Renasterea banateana .

- Ploi și ninsori. Prognoza pentru urmatoarele doua saptamani Temperaturile vor creste, in unele zone ale tarii, si vor atinge chiar 7-8 grade Celsius in Banat, in Muntenia si in Crisana, in urmatoarele doua saptamani, insa in mai multe zone sunt anuntate ploi, conform prognozei Administratiei…

- Temperaturile vor creste, in unele zone ale tarii, si vor atinge chiar 7-8 grade Celsius in Banat, in Muntenia si in Crisana, in urmatoarele doua saptamani, insa in mai multe zone sunt anuntate ploi, conform prognozei Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM) pentru urmatoarele doua spatamani.

- Cei care așteapta cu nerabdare venirea primaverii vor sa știe cum va fi vremea din prognoza meteo pentru intervalul 12-25 februarie. In urmatoarele doua saptamani, temperaturile vor crește și vor ajunge chiar și la 7-8 grade Celsius in Banat și in Crișana. In mai multe zone ale țarii sunt anunțate,…

- Saptamana care urmeaza vine cu temperaturi peste media normala din aceasta perioada. Vom avea maxime cuprinse intre 6 și 11 grade Celsius. Se anunța zile ploioase dar și ninsoare. Luni, 5 februarie Alba Iulia: minime de -6 grade Celsius, maxime de 5 grade Celsius; o aversa de ninsoare Sebeș: minime…

- Vremea se afla intr-un proces de incalzire accentuata in toata tara, iar marti temperaturile pot urca in sud pana la 16 grade. Duminica, vremea va continua sa se incalzeasca. Cerul va fi variabil, cu innorari in vestul, centrul si nordul tarii, unde pe arii restranse, indeosebi in cursul noptii, vor…

- „Intr-adevar, are loc o incalzire a vremii. Sambata o sa avem temperaturi maxime intre -4 grade in Moldova si 10 grade in Banat si Crisana. In noaptea de sambata spre duminica pot fi si valori sub -10 grade - in depresiunile Carpatilor Orientali, spre -14 grade. Dar vor fi si temperaturi nocturne pozitive,…

- Meteorologii anunța ca valorile termice vor continua sa creasca în majoritatea zonelor, totuși dimineața și noaptea vor fi reci, local geroase. În Capitala, vremea va fi ușor mai calda decât în mod obișnuit la sfârșitul lunii ianuarie. Saptamâna viitoare, mercurul…

- Astazi, in țara cerul va fi predominant senin, iar vantul va sufla slab din sud-est. In mai multe zone se va forma ceata slaba.La Briceni si Soroca se vor inregistra minus 7 grade Celsius, iar la Balti minus 6 grade.

- Potrivit masuratorilor de specialitate, in februarie valorile medii de temperatura vor fi de -5 si zero grade Celsius in Transilvania si Moldova si intre -2 si 2 grade in Maramures, Oltenia, Banat si Dobrogea. Read More...

- Asteptata mai bine de o luna, prima ninsoare din aceasta iarna a venit la jumatatea lui ianuarie si, ca de obicei, ne a luat prin surprindere. In prima zi in care a nins serios la Constanta, traficul pe toate drumurile din oras a fost complet paralizat. Parca soferii nu mai stiau ce sa faca pentru a…

- Daca în ultimele saptamâni ne-am bucurat de temperaturi de primavara, vremea schimba foaia. Potrivit meteorologilor din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), de weekend-ul acesta vremea se racește și chiar sunt prognozate ninsori. Mâine, vremea se raci fața de intervalul…

- Intr-o perioada a anului in care vremea friguroasa ar trebui sa tina de firesc, iar temperaturile s-ar cuveni sa fie scazute, in Banat s-a instapanit o neobisnuita primavara care a generat fenomene naturale spectaculoase. Nu departe de Timisoara, in satul Albina, apartinand de comuna Mosnita Noua, in…

- In plina iarna, temperaturile continua sa fie de primavara, cel puțin pana la sfarșitul acestei saptamani. Maximele in județul Alba vor fi de 9-10 grade Celsius. Temperaturile vor incepe sa scada treptata, iar pe finalul saptamanii vom avea minime de -13 grade in zonele montane ale orașului. Luni,…

- In pofida știrilor alarmante referitoare la vremea din vestul Europei și din America de Nord, pe romani iarna ii ocolește inca. Cele doua zile de weekend le vor aduce și banațenilor o vreme neobișnuit de calda pentru aceasta perioada a anului, care va face ca expresia „gerul Bobotezei” sa fie lipsita…

- In prag de weekend, va ploua local prin Maramures, Crisana, Banat si cea mai mare parte Transilvaniei, iar in spatiul montan invecinat va fi lapovita. Atmosfera va fi destul de insorita in celelalte regiuni si doar pe suprafete restranse se va forma ceata, mai ales dupa lasarea intunericului. Vantul…

- Timișorenii profita din plin de aceste zile cu temperaturi ridicate, astfel ca centrul urbei s-a animat ca primavara. Numerosi oameni au ieșit la plimbare, bucurandu-se de razele soarelui. Artiștii stradali și-au realizat numerele, casuțele din cadrul Targului de Craciun au porțile larg deschise, iar…

- Vremea se va mentine relativ calda in aceste zile. Joi, cel mai cald va fi in Dobrogea, unde maximele vor ajunge la 16 grade Celsius. Termometrele vor arata 14 grade in Crisana, Oltenia si Muntenia, iar 13 grade in Banat. In Moldova si Transilvania, temperaturile maxime pot ajunge pana la 12 grade Celsius.…

- In noaptea dintre ani, vremea va fi fara precipitatii, cu temperaturi destul de ridicate pentru aceasta perioada. Solicitata de IPN, Natalia Sarbu, meteorolog de serviciu la Serviciul Hidrometeorologic de Stat, a spus ca pe 31 decembrie ziua vom avea maxime de pana la +6 grade Celsius, iar in noaptea…

- Lunile ianuarie si februarie vor fi caracterizate de o vreme cu temperaturi si precipitatii apropiate de normalul perioadei, in timp ce in prima luna de primavara, temperaturile vor fi mai ridicate in sud-estul tarii si mai coborate in regiunile centrale si nord-estice, dar ploile vor fi excedentare…