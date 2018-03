Stiri pe aceeasi tema

- Concursurile pentru ocuparea pozitiilor de conferentiar si profesor universitar vor fi verificate de catre echipe mixte formate din reprezentanti ai Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) si ai Corpului de Control al ministrului Educatiei,…

- Potrivit unui comunicat remis de MEN, Popa le-a reamintit celor prezenti la sedinta CNATDCU ca asteptarile comunitatii academice privind acest organism sunt foarte mari, membrii acestuia fiind cei de la care se asteapta, inainte de toate, stabilirea liniilor directoare ale invatamantului superior…

- Interventie de ultim moment chiar la sediul Guvernului. O ambulanta a fost solicitata dupa ce unei angajate i s-ar fi facut rau. Medicii au sosit de urgenta la Palatul Victoria, unde femeia a primit ingrijiri medicale.Potrivit informatiilor Romania TV, ar fi vorba de o femeie, angajata in…

- Cresteri ale salariilor de baza pentru personalul din sanatate si invatamant intra in vigoare incepand de joi, 1 martie. Un medic primar, care acum castiga 6.010 lei brut, va avea un salariu de baza de 13.338 lei, iar un medic specialist, care acum are 4.675 de lei, va primi un salariu de 10.563…

- In urma unei verificari a Corpului de Control, Ministerul Educatiei a dispus anularea evaluarilor inspectorilor scolari generali, din cauza unor nereguli majore descoperite in organizarea procesului de evaluare si a demarat o cercetare disciplinara in acest sens.

- Ministerul Educatiei a anuntat, miercuri, ca a decis anularea rezultatelor evaluarilor inspectorilor scolari generali, a inspectorilor generali adjuncti si a directorilor caselor corpului didactic, dupa ce in urma verificarilor facute de catre Corpul de Control al ministrului au fost constatate vicii…

- Fostul sef al IGPR, chestorul Bogdan Despescu, sustine ca evenimentul din 5 ianuarie, in urma caruia un politist de la Rutiera este cercetat pentru pedofilie, a fost un "veritabil pretext" pentru demiterea sa din functie si ca raportul Corpului de Control al ministrului de Interne prezinta "date nereale"…

- Dezastru total la resursele minerale ale statului! Un control al Corpului de Control al Primului Ministru la Agenția pentru Resurse Minerale s-a finalizat cu sesizarea Parchetului Curții de Apel, precum și a altor instituții de control ale statului dupa neregulile majore gasite de inspectorii guvernamentali…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, vine cu replica dupa ce in presa au aparut informatii potrivit carora in urma transferului contributiilor sociale de la angajator la angajat, femeile insarcinate si bolnavii de cancer vor avea veniturile taiate. Teodorovici sustine ca exista la acest moment…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a declarat, marti, la evenimentul „70 de ani intr-un Centenar”, dedicat sarbatoririi a sapte decenii de la formarea statului Israel, ca in bugetul de anul acesta al PMB a fost introdusa „o suma necesara” pentru „refacerea din radacini a Cartierului Evreiesc…

- ATAC…Un profesor universitar cu origini vasluiene, nascut in comuna Valeni, Constantin Zalinescu, a semnat, alaturi de alti peste 120 de colegi din cadrul mai multor universitati din tara si strainatate, o scrisoare deschisa prin care critica atitudinea si ideile exprimate de noul ministru al Educatiei,…

- Potrivit StirileTVR , vii la serviciu o ora pe an, dar esti platit cu zeci de mii de lei! Pare un job de vis, dar este numai una dintre neregulile descoperite de Corpul de Control al Premierului, la Aeroportul Otopeni. Pistele sunt intr-o stare deplorabila, investitiile lipsesc, iar contractele se semneaza…

- Decizia vine dupa ce un raport al Corpului de Control al premierului a aratat, printre altele, ca in perioada 2013-2015 nu a fost facuta absolut nicio investitie pe aeroportul din Otopeni, desi au fost alocate bugete de pana la 268 milioane de lei. In schimb, unii directori, angajati ai companiei, dar…

- Constantin Robu a fost numit in functia de secretar de stat - sef al Corpului de control al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata miercuri in Monitorul Oficial. Constantin Robu era detasat de cateva luni de la Ministerul de Interne, in functia de director general…

- Protest fata de numirea lui Popa la Educatie: Fostul ministru Mircea Dumitru demisioneaza din CNATDCU Rectorul Universitatii din Bucuresti si fost ministru al Educatiei, Mircea Dumitru, a anuntat ca demisioneaza din toate functiile pe care le ocupa in cadrul CNATDCU, decizia fiind urmare a declaratiilor…

- Rectorul Universitatii din Bucuresti si fost ministru al Educatiei, Mircea Dumitru, a anuntat ca demisioneaza din toate functiile pe care le ocupa in cadrul CNATDCU, decizia fiind urmare a declaratiilor facute de ministrul desemnat, Valentin Popa, din timpul audierilor din Parlament. "Va…

- Profesorul Constantin Ciuce, fost rector al Universitatii de Medicina si Farmacie de la Cluj, a reactionat, dupa aparitia listei cu numele rectorilor care au semnat o scrisoare pentru sustinerea lui Valentin Popa pentru functia de ministru al Educatiei.

- Mircea Dumitru, fost ministru al Educației in mandatul lui Dacian Cioloș și rector al Universitații București, a anunțat ca demisioneaza din toate funcțiile pe care le are in Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU). Asta, ca urmare a nominalizarii…

- Șefii Coaliției, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, l-au aparat pe Valentin Popa, ministrul propus al Educației, dupa ce acesta a fost aspru criticat pentru greșelile de limba romana facute de acesta."Eu am vazut tot in presa o susținere a 45 de rectori, pentru mine asta este foarte…

- Valentin Popa s-a nascut pe 12 iulie 1964 si este profesor universitar doctor inginer. A absolvit Facultatea de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor in 1989. Din 2009 pana in prezent a fost conducator de doctorat pentru domeniul sau, potrivit news.ro. Este profesor universitar din 2005 si…

- Nicolae Burnete, 58 de ani, propunerea PSD pentru functia de ministru al Cercetarii in guvernul condus de Viorica Dancila, este presedintele Senatului Universitatii Tehnice Cluj-Napoca. Burnete a facut parte in 2012 din Consiliul National de Etica, for care a decis ca premierul Victor Ponta nu a plagiat.

- In partea a patra a memoriilor sale, istoricul Neagu Djuvara povesteste primele impresii ale intoarcerii acasa in Romania, din februarie 1990. Neagu Djuvara a murit joi, 25 ianuarie 2018, la varsta de 101 ani.

- Procurorul Oana Haineala este noul sef al Corpului de Control al Ministerului Justitiei. La sfarsitul anului, magistratii Curtii Supreme au anulat decizia Sectiei pentru procurori CSM, prin care au retras-o pe Oana Haineala de la Ministerul Justitiei, la solicitarea procurorului general, masura fiind…

- Bogdan-Cosmin Stefan a fost eliberat din functia de secretar de stat - sef al Corpului de control al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului interimar Mihai Fifor publicata joi in Monitorul Oficial. Conform aceleiasi decizii, Marcelica Paun, director al Directiei juridice si administrative,…

- "Acolo este idealul educational, daca vreti: sa vina copilul dimineata la 8 la scoala, sa stea pana la ora 12, sa ia masa, sub o forma, sa mai stea inca doua-trei ore in acel program Scoala dupa scoala si sa plece acasa fara teme si fara ghiozdan. (…) incet, spre zona aceasta ne indreptam. Sunt convins…

- Decizie de ultima ora a premierului Mihai Tudose in cazul polițistului pedofil din ograda Poliției Rutiere. Iata ca, dupa ce astazi anunța ca il va menține in funcție pe Bogdan Despescu, șeful Poliției Romane, propus spre demitere de șefa de la Interne, premierul Tudose a decis sa trimita Corpul de…

- Corpul de Control al lui Liviu Pop, ministrul Educației și Cercetarii, se afla in continuare la CSS 2 Baia Mare pentru a verifica acuzațiile mai multor foști juniori ai clubului care susțin ca au fost agresați fizic și verbal de antrenorul de volei Virgil Rau. Trimiși de ministru dupa ce cazul a fost…

- Actorul Alexandru Arsinel a fost acuzat ca in 2013 ar fi primit tratament preferential din partea medicului Mihai Lucan, cand a suferit o operatie de transplant renal la Institutul de Urologie din Cluj. Profesorul Lucan spunea atunci ca a considerat ca starea de sanatate a actorului era mai grava decat…

- Procurorii DIICOT au inceput urmarirea penala „in rem” pentru tentativa de omor calificat cu premeditare, dupa ce medicul Mihai Lucan ar fi incercat sa sectioneze intentionat artera unui pacient, pentru a-i face rau unui coleg, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare. Anchetatorii…

- Povesti cutremuratoare ies la iveala odata cu amanunte din ancheta cu privire la medicul Mihai Lucan. Transplantul se facea preferential, iar sute de pacienti s-au stins pentru ca lor nu le-a venit niciodata randul, scrie Digi24.ro. Un raport al Corpului de Control al ministrului Sanatatii arata ca…

- La Institutul de Urologie si transplant Renal de la Cluj Napoca, criteriile pentru a ajunge pe masa de operatie pentru a face transplant nu erau respectate aproape niciodata. Astfel ca cei mai multi pacienti faceau operatie chiar in anul in care se inscriau pe lista de asteptare, in timp ce celor…

- Voiculescu mai spune ca medicii, colegi ai profesorului Mihai Lucan, nu au facut dezvaluiri despre ilegalitatile comise de acesta, pentru ca riscau sa isi piarda functiile, existand chiar o situatie in care un medic care a pus la indoiala autoritatea lui Lucan a fost lovit, amenintat si i-au fost sabotate…

- Zeci de plangeri privind decontari ilegale si defavorizarea unor pacienti de catre medicul urolog Mihai Lucan au fost facute de pacienti, dar si de medici de la Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca, afirma fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu.

- Lectorul universitar doctor Alexe Calin Muresan, cadru didactic la Departamentul de Informatica, Tehnologia informatiei, Matematica si Fizica din cadrul Universitatii Petrol Gaze din Ploiesti, a fost condamnat la inchisoare cu suspendare intr-un nou dosar de coruptie. Muresan este acuzat ca a cerut…

- Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatații, afirma, intr-o postare pe Facebook, ca dosarul DIICOT pe numele lui Mihai Lucan și a fiului acestuia este alcatuit „intr-o masura covarșitoare” pe baza a doua rapoarte ale Corpului de Control al Ministrului Sanatații de anul trecut. Vlad Voiculescu mai…

- Judetul Gorj ramane codas in ceea ce priveste aplicarea fondului funciar, respectiv eliberarea titlurilor de proprietate. Prefectul de Gorj, Ciprian Florescu, a declarat ca de anul viitor vor exista schimbari din acest punct de vedere. Vor fi modificate proceduri si vor avea loc si rotiri de cadre,…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir a descoperit lucruri incredibile despre economia romaneasca, despre felul in care mari companii din Romania nu platesc nici macar un leu din redevența pe care s-au angajat sa o plateasca statului roman.Aceste mari companii nu au dat un leu din milioanele de euro…