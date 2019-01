Dupa negocierile de la Beijing, China si SUA au ajuns la un acord China s-a angajat sa cumpere "o cantitate substantiala" de bunuri si servicii americane, in domeniul agricol, al energiei si al industriei prelucratoare, a anuntat miercuri biroul Reprezentantului pentru Comert al Statelor Unite (USTR), dupa incheierea negocierilor de la Beijing.



Intr-un comunicat care ofera putine detalii, USTR a anuntat ca cele doua parti "au discutat modalitati prin care sa se ajunga la relatii comerciale corecte, reciproce si echilibrate intre cele doua tari", transmite Reuters.



Vezi si Dupa ce au atins un nivel record in 2018, chinezii renunta la investitiile… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

