Dupa negocieri dificile, nu s-a gasit inca o solutie pentru iesirea din impas a Brexit-ului

Stiri pe aceeasi tema

- Membrii Camerei Comunelor au respins un amendament (amendamentul A) care solicita guvernului britanic sa adopte planurile opozitiei privind Brexitul, intre care o uniune vamala permanenta cu Uniunea Europeana, relateaza Reuters. Camera Comunelor va mai supune la vot miercuri seara alte patru amendamente…

- Regatul Unit si Uniunea Europeana (UE) avertizeaza ca sansele ajungerii la un acord imediat privind Brexitul au scazut, insa Londra si Bruxelles par sa se apropie de un compromis juridic pe care Theresa May spera sa-l supuna aprobarii Parlamentului britanic, declara surse diplomatice pentru AFP.Premierul…

- Premierul britanic Theresa May va putea sa ajunga la o ințelegere cu Uniunea Europeana pentru a schimba parțile privind frontiera irlandeza, a declarat duminica secretarul Trezoreriei Marii Britanii, Liz Truss, relateaza site-ul agenției Reuters."Sunt de parere ca Theresa May poate obține…

- Theresa May a declarant ca va vorbi la telefon cu liderii Uniunii Europene pentru a redeschide negocierile pentru acordul de Brexit, inainte de ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar pe 29 martie. "Camera Comunelor nu a lasat semne de intrebare despre ceea ce nu vrea (Theresa May se refera la ieșirea…

- Votul de marti reprezinta o consecinta a celui din 15 ianuarie in care parlamentul britanic a respins, cu 432 de voturi la 202, acordul de retragere negociat de Theresa May si Uniunea Europeana. In schimb, marti exista sansa de a descoperi ce fel de modificari la strategia sa vor fi necesare pentru…

- Doi consilieri ai premierului britanic Theresa May elaboreaza planuri privind organizarea unui nou referendum pe tema apartenentei Marii Britanii la Uniunea Europeana, afirma surse citate de publicatia The Times. Desi premierul Theresa May refuza organizarea unui nou referendum privind apartenenta Marii…

- Premierul britanic, Theresa May, a susținut un discurs in Camera Comunelor și a anunțat amanarea votului pentru acordul privind Brexitul, invocand situația din Irlanda de Nord și spunand ca este nevoie sa se gaseasca o soluție pentru aceasta zona. Ea a declarat ca, dupa trei zile de dezbatere privind…

- Premierul Theresa May va pleca la Bruxelles pentru a incerca sa renegocieze asa-numitul ''backstop'' pentru Irlanda de Nord, unul dintre elementele cheie ale acordului privind Brexitul incheiat cu Uniunea Europeana, prevedere care se loveste insa de o opozitie crescanda la Londra, a…