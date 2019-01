Stiri pe aceeasi tema

- Polonezii i-au adus marti un omagiu primarului orasului Gdansk, Pawel Adamowicz ucis in timpul unui eveniment de caritate, potrivit dpa. Pawel Adamowicz a fost atacat cu cutitul duminica si a murit la spital la o zi dupa atac, in pofida eforturilor medicilor de a-i salva viata in timpul unei operatii…

- Mii de polonezi au protestat luni, 14 ianuarie, impotriva urii si a violentei, la Varsovia si in alte localitati, dupa decesul primarului din Gdansk, Pawel Adamowicz, injunghiat in public, pe scena unui eveniment caritabil. Manifestatiile de dupa atac s-au desfasurat sub sloganul "Opriti ura". Adamowicz,…

- Primarul orașului polonez Gdansk a murit in spital la o zi dupa ce a fost injunghiat pe scena in timpul unui eveniment caritabil. Edilul in varsta de 53 de ani a incetat din viața dupa ce a medicii au incercat ore intregi sa-l salveze. Pawel Adamowicz, primarul din Gdansk, a fost injunghiat pe scena…

- JA. Domnule Sergiu Bilcea, ati luat atitudine de mai multe ori impotriva intentiei PSD de a da o ordonanta de urgenta pentru amnistie si gratiere. De ce este acest subiect atat de important? S.B. Pentru ca este in joc independenta justitiei in Romania si statutul politicienilor. Printr-o serie de acte…

- O delegatie condusa de presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, va efectua o vizita oficiala in Republica Polona, la Varsovia, in perioada 6-9 decembrie, la invitatia omologului sau polonez, Stanislaw Karczewski, in program fiind cuprinse intrevederi cu sefii parlamentului polonez, premierul…

- Presedintele polonez Andrzej Duda si premierul Mateusz Morawiecki au anuntat miercuri organizarea la 11 noiembrie a unui mars national la Varsovia, pentru a sarbatori centenarul independentei tarii, la cateva ore dupa ce primarul capitalei a interzis o adunare a extremistilor de dreapta prevazuta tot…

- Presedintele polonez, Andrzej Duda, a reiterat ieri solicitarea tarii sale ca Germania sa achite Poloniei despagubiri de razboi pentru prejudiciile provocate in cel de-al Doilea Razboi Mondial, cu cateva zile...

- Gazoductul Nord Stream 2 va deteriora relatiile in plan energetic in Europa, a avertizat marti la Berlin presedintele polonez Andrzej Duda, in cadrul unei conferinte de presa comune cu omologul sau german Frank Walter Steinmeier, transmite PAP. Presedintele polonez a subliniat ca exista subiecte in…