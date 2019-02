După medicii falși, au apărut inginerii falși Mai mulți studenți ai Universitații Tehnice de Construcții București s-au facut cu diploma, deși nu prea au dat pe la cursuri și nici nu au promovat examenele din timpul anilor de studii. Un audit intern de la finalul anului trecut a stabilit ca la Facultatea de Geodezie din cadrul Universitații au fost eliberate 39 de diplome... View Article Citeste articolul mai departe pe virginradio.ro…

- Situatia scandaloasa a falsurilor din Romania continua. Dupa medici, voluntari medicali si fizicieni, a venit randul inginerilor. Facultatea de Geodezie a Universitatii de Constructii din Bucuresti a trimis in campul muncii 30 de falsi ingineri.

