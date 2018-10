Stiri pe aceeasi tema

- "Nu exista pana acum semne ca s-ar rupe (coalitia de guvernare - n.r.) si diferentele dintre noi si PSD sunt de detaliu. Si noi si PSD incurajam aceasta investitie, pentru ca ne dam seama, in primul rand, ca ea ne sporeste rolul in Europa, ca ne face, alaturi de Rusia, principalul furnizor de energie…

- Liderul grupului ALDE din Camera Deputatilor, Varujan Vosganian, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Bistrita, ca nu exista "pana acum" semne ca legea offshore ar putea duce la ruperea coalitiei de guvernare cu PSD, considerand ca diferentele de viziune dintre cele doua partide…

- Liviu Dragnea a vorbit despre o eventuala rupere a coaliției PSD - ALDE! Marți seara, la Antena 3, Dragnea a confirmat ca in parteneriatul cu ALDE au fost și multe discuții contradictorii, dar nu se pune problema unei desparțiri. Mai mult, liderul PSD a anunțat ca ar vrea ca parteneriatul cu Calin…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in a declarat miercuri ca viitorul summit intercoreean, la Phenian, va fi ocazia ”unei initiative indraznete” in vederea incheierii in mod oficial a Razboiului Coreei (1950-1953), relateaza AFP conform News.ro . Nordul si Sudul au decis luni sa organizeze, in septembrie,…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, marți, la Antena 3, ca nu a avut nicio discuție cu președintele Klaus Iohannis despre o rupere a Coaliției cu PSD. Precizarile sale vin dupa ce Liviu Dragnea a susținut, intr-un interviu, ca șeful statului le-a spus liberalilor ca va negocia cu Tariceanu…

- "Nu numai ca aceasta isterie, care dureaza de peste doi ani in legatura cu presupusul amestec al Rusiei care nu a avut niciodata loc, submineaza relatiile bilaterale, insa ridiculizeaza intreg sistemul politic american", a declarat purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, Maria Zaharova, in cadrul…

- Alianta Liberalilor si de Democratilor (ALDE) acuza, pe Facebook, intoxicari ale opiniei publice, dupa ce in spatiul public s-a vehiculat ca ar fi neintelegeri intre membrii coalitiei. Astfel, ALDE subliniaza ca relațiile din cadrul coaliției de guvernare sunt unele foarte bune și nu exista nicio tensiune.…

- Vicepresedintele Senatului Claudiu Manda a precizat ca pe ordinea de zi se afla ordonantele de urgenta adoptate de Guvern in aceasta saptamana si joia trecuta. Liderul grupului senatorial USR, Vlad Alexandrescu, a scris pe Facebook ca a primit un mesaj privind convocarea Biroului permanent…