Stiri pe aceeasi tema

- In Amsterdam, unde un sfert din suprafata orasului este acoperita cu apa, barcile autonome ar putea deveni curand o realitate. Oamenii de stiinta de la Institutul Tehnologic Massachusetts si de la Institutul AMS din Amsterdam dezvolta in prezent, in cadrul proiectul Roboat, o flota de ambarcatiuni…

- Daca vei vizita orașul Chengdu din China, dupa anul 2020, vei credea ca ai nimerit intr-un film SF. Seara, dupa apusul Soarelui, pe cer va aparea a doua Luna. Și nu, nu e o gluma. Dar nici corp ceresc in adevaratul sens al cuvantului, ci un fel de… felinar imens, pe cer. Practic, oamenii de știința…

- Președintele Klaus Iohannis a explicat ca in curand Administrația Prezidențiala va lansa proiectul ”Romania Educata”, un program care iși propune sa stabileasca o strategie pe termen lung a educației din Romania.”Vom lansa in curand rezultatele proiectului ”Romania Educata” și proiectele pe…

- Așteptarea a luat sfarșit! Fanii serialului cu tematica medicala Grey’s Anatomy (Anatomia lui Grey) vor urmari cat de curand sezonul 15. Cel mai longeviv serial de televiziune promite sa aduca personaje noi și sa lege intrigi și relații neprevazute intre medicii Grey Sloan Memorial. Iar noul trailer,…

- SC Meding SRL angajeaza consultant de vanzari pentru echipamente IT, echipamente pentru printare, sisteme fiscale, consumabile si ofertare de servicii de intreținere si reparatii pentru echipamentele enuntate anterior. Se ofera salariu fix si bonsuri, masina de serviciu. Tot ce trebuie sa faci este…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a propus vineri, dupa ce a vizitat platforma nucleara Mioveni la Institutul de Cercetari Nucleare (RATEN ICN), organizarea unei intalniri interministeriale pentru solutionarea problemelor de finantare a Programului de cercetare national si a proiectului ALFRED.…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a vizitat astazi platforma nucleara Mioveni la Institutul de Cercetari Nucleare (RATEN ICN), sucursala a Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleara (RATEN).Cu acest prilej, premierul s-a intalnit cu conducerile RATEN, RATEN ICN si cu membri ai Consiliului…

- O echipa de cercetatori de la Institutul de Tehnologie din Massachusetts (MIT), care a dat multe dintre tehnologiile folosite astazi, a anuntat ca a conceput un sistem care va permite comunicatiile intre submarine si avioane.