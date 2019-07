Stiri pe aceeasi tema

- Codrin Stefanescu, candidat la functia de secretar general al PSD, a transmis o scrisoare deschisa colegilor de partid, in care le transmite ca este foarte ingrijorat de faptul ca social-democratilor li se impun „directii straine” de ce a fost facut pana acum si li se cere „sa uite trecutul”. „Sunt…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Mihai Fifor, a comentat, intr-o postare pe Facebook, cazul fetiței din Mehedinți luata cu forța din casa asistentului maternal, punctand: “asta se intampla cand o societate ajunge sa iși rezolve toate problemele doar cu procurorii“. „Despre tulburatorul caz al Sorinei de…

- Administratia Fondului pentru Mediu a publicat pe site-ul propriu lista solicitantilor aprobati in cadrul Programului Rabla pentru electrocasnice.In aceasta etapa au fost aprobate 49.118 persoane fizice pentru un numar de 89.193 vouchere. Voucherele au termen de valabilitate de 15 zile calendaristice…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala informeaza contribuabilii asupra unei posibile fraude comise prin recepționarea unor sms-uri sau email-uri, in care persoanele sunt informate ca pot primi bani de la ANAF. “Persoanele sunt sfatuite sa acceseze un site, la care este disponibil un formular, in…

- Surpriza in Israel! Dupa o noapte lunga Parlamentul israelian s-a dizolvat miercuri, la nici doua luni de la alegeri. Cetațenii israelieni vor reveni la urne pe 17 septembrie. Desfașurarea evenimentelor este fara precedent in istoria Israelului. Premierul in funcție al Israelului, Benjamin Netanyahu…

- Biroul Electoral Central (BEC) raporteaza cateva sectii de votare unde prezenta la vot a ajuns deja la peste 40%. Intr-o sectie din Alba prezenta a ajuns la 75%, adica 29 de votanti, dintre care 11 pe liste suplimentare. La sectia de votare Colibi, judetul Alba, prezenta la vot la ora 11.30 era de aproape…

- Selecționerul Cosmin Contra a anunțat vineri, 17 mai, o lista largita de jucatori care ar putea face parte din lotul pentru partidele cu Norvegia și Malta din iunie, contand pentru preliminariile EURO 2020, anunța site-ul Federației Romane de Fotbal. Printre cei in carți sa faca parte din lotul se regasește…

- Conferința de presa incendiara la Agenția Nationala pentru Resurse Minerale. S-au lansat acuzații grave de tradare la adresa fostului premier Mihai Tudose. „Una dintre principalele atribuții ale ANRM (Agentia Nationala pentru Resurse Minerale) este de a stabili cuantumul prețului de referința pentru…