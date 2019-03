După Kaufland, un alt lanț de supermarketuri din România majorează masiv salariile. Care va fi cel mai mic venit în companie Lanțul german de magazine Lidl anunța ca, de la 1 martie 2019, cel mai mic venit brut din companie va avea o medie lunara de 3.500 lei, adica 2.180 de lei net. Retailer-ul continua, totodata, sa se concentreze pe imbunatațirea sistemului de compensații și beneficii. Potrivit unui anunț al companiei, în luna martie a acestui an, niciun angajat Lidl România nu va realiza un venit lunar mediu mai mic de 3.500 de lei brut (2.180 de lei net), sumă ce include salariul și tichete de masă, bonusuri anuale de Paște și de Crăciun, precum și alte tipuri… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

