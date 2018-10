ACS Poli Timișoara a pierdut in deplasare cu Energeticianul, scor 0-3. Antrenorul Ștefan Nanu a demisionat in urma acestui rezultat. ACS Poli Timișoara se lupta cu recordurile in privința numarului de antrenori. Dupa Ganea și Nanu, fosta prim-divizionara este din nou in cautarea unui tehnician. "Am hotarat sa ma retrag pentru ca se intampla ceva, e o cadere dupa prima repriza. Poate vine cineva care sa o scoata la capat. ...