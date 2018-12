Dupa investitii de 6 milioane de euro in 2018, Jidvei estimeaza o productie de peste 21 de milioane de litri

Stiri pe aceeasi tema

- Banca Europeana de Investitii (BEI) a aprobat un imprumut de 50 de milioane euro pentru finantarea unei conducte care leaga resursele de gaze nou identificate din Marea Neagra de reteaua nationala si cea europeana de transport de gaze. Bulgaria, Romania, Ungaria si Austria vor beneficia de noua conexiune.…

- Ford are in plan o producție de aproape 2,5 milioane de euro pana la sfarșitul lui 2018 iar in primele 10 luni ale anului au ieșit pe poarta fabricii de la Craiova aproape 120.000 de mașini din modelul SUV produs in Romania. Producția a fost accelerata la aproximativ 15.000 de unitați lunar, releva…

- Enel X Romania, companie membra a Enel X, divizia de servicii avansate de energie a Grupului Enel, a fost prezentata oficial astazi și a lansat cel mai mare plan de dezvoltare de infrastructura pentru mobilitatea electrica din țara. Planul vizeaza instalarea a circa 2.500 de puncte de incarcare in toate…

- "Ca urmare a discuțiilor purtate in cadrul emisiunii “Punctul de intalnire” de aseara, realizata de Radu Tudor, pe tema celor 3 spitale regionale doresc sa fac urmatoarele precizari: Conform informațiilor primite de la Banca Europeana de Investiții (BEI) care finanțeaza studiul de fezabilitate…

- "S-au facut investitii semnificative in optimizarea fluxurilor de productie, de la folosirea unor seminte performante la eficientizarea si modernizarea lucrarilor de intretinere a culturilor si recoltare mecanizata, inclusiv prin monitorizarea prin satelit. Din multe puncte de vedere, agricultura…

- Gorj e judetul care are investitii straine totale de doar 4 milioane de euro in ultimii 28 de ani, potrivit datelor oficiale ale BNR si Institutului National de Statistica. In topul judetelor care au atras cele mai putine investitii straine se numara Mehedinti (5 milioane de euro), Vaslui (43 milioane…

- Fondul European de Investitii (FEI) a selectat patru banci romanesti in cadrul primului acord de finantare in domeniul agricol din Romania, pentru a oferi noi finantari fermierilor din intreaga tara.Cele patru banci din Romania – Banca Comerciala Romana, ProCredit Bank, Raiffeisen Bank si UniCredit…