- Procurorul suedez Daniel Suneson a cerut cate 6 luni de inchisoare pentru A$AP Rocky, rapperul sustinut de presedintele Donald Trump, si cei doi insotitori ai lui, acuzati ca au lovit un tanar in varsta de 19 ani in

- In Suedia a inceput procesul rapperului american ASAP Rocky, reținut in urma unui incident violent. Pentru artist a intervenit insuși președintele Donald Trump care l-a sunat pe șeful executivului de la Stockholm, insa fara succes.

- Zece candidati democrati la Casa Alba au deschis miercuri la Miami prima dezbatere televizata a prezidentialelor americane, cu cap de afis senatoarea Elizabeth Warren care vede in programul sau progresist cea mai buna modalitate de a-l invinge pe Donald Trump in 2020, noteaza AFP. Cele doua ore de emisiune…

- Doar ca acesta este mort din 1989. Trump l-a incurcat pe defunctul ayatollah cu actualul lider suprem pe care il cheama Khamenei. „Bunurile ayatollahului Khomeini si ale echipei sale nu vor scapa de sanctiuni. Masurile reprezinta un raspuns puternic si proportionat fata de actiunile tot mai provocatoare…

- Presedintele american se va intalni, de asemenea, cu printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, o intalnire care este semnificativa mai ales intr-un climat de tensiune tot mai mare intre Washington si Teheran. Intrevederi cu premierul japonez Shinzo Abe si cu premierul australian…

- Statele Unite nu vor permite Iranului sa se doteze cu arme atomice, a declarat sambata presedintele Donald Trump, subliniind ca, daca Teheranul accepta aceasta conditie, el va fi "cel mai bun prieten". "Nu vom permite Iranului sa se doteze cu arme nucleare; cand vor accepta acest lucru, vor fi o tara…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a primit o scrisoare personala ''excelenta'' din partea presedintelui american Donald Trump, a anuntat duminica dimineata agentia nord-coreeana KCNA, in conditiile in care negocierile intre cele doua tari bat pasul pe loc, informeaza AFP. "Dupa ce a citit…

- Grupul international de Actiune Financiara (Financial Action Task Force, FATF), sub presedintie americana, a somat Iranul sa ia masuri impotriva spalarii banilor si finantarii terorismului, cel mai tarziu in octombrie, a facut cunoscut aceasta instanta care s-a reunit joi, transmite AFP, potrivit…