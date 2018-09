Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, a precizat, marți, ca, in viitor, se ia in calcul o taxare pe kilometru pentru autostrazi dupa modelul european, insa, momentan, in Romania, eliminarea rovinietei ar reprezenta o masura ineficienta din punct de vedere financiar.„Din perspectiva tehnica…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, a declarat marți ca va face publice rezultatele raportului privind intalnirea ratata dintre Viorica Dancila și Jean-Claude Juncker, facut de Corpul de Control la Compania de Aeroporturi, dupa ce i le va prezenta premierului și doar cu acordul acesteia.Ministrul…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat, marti, ca, in urma cu o luna, au inceput procedurile de selectie pentru un nou director la Compania de Aeroporturi Bucuresti, insa nu este o masura imediata pe care o va lua impotriva actualului manager.

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, a declarat marți ca va face publice rezultatele raportului privind intalnirea ratata dintre Viorica Dancila și Jean-Claude Juncker, facut de Corpul de Control la Compania de Aeroporturi, dupa ce i le va prezenta premierului și doar cu acordul ...

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca liberalii vor depune o motiune simpla la Senat impotriva ministrului Transporturilor, Lucian Sova, acesta urmand sa fie si audiat marti, de la ora 10.00, in sedinta Comisiei de transporturi a Camerei Deputatilor.

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat, joi, intr-o emisiune TV, ca ministerul a inceput deja sa calculeze penalitati pentru intarzieri la lucrarile de infrastructura rutiera si a cerut CNAIR sa identifice motivele pentru care au avut loc aceste intarzieri.

- Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat recent ca de vina pentru ritmul lent in care se fac autostrazile din Romania ar fi constructorii. Daca acestia ar veni cu utilaje bune si ar plati oameni care sa se tina de treaba, poate ar reusi si tara noastra sa isi termine la timp soselele, a mai…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, susține intr-un interviu incendiar ca situația de la CFR este una foarte grava. El susține ca este o lipsa acuta de vagoane pentru necesitațile crescute din aceasta vara și ca singura soluție e achiziția de material rulant la mana a II-a. Recunoaște de asemenea…