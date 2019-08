După ieşirea din Tratatul Forţelor Nucleare Intermediare, SUA întâmpină dificultăţi în finanţarea testelor cu rachetă Statele Unite nu mai au interdictie de a detine rachete cu raza medie de actiune lansate de la sol incepand de vineri, odata cu retragerea din tratatul cu Rusia privind controlul armelor, insa fondurile pentru testarea si dezvoltarea de rachete s-ar putea epuiza in curand, potrivit unor oficiali citati de Reuters.



Washingtonul a anuntat anul trecut ca se va retrage din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), acuzand Rusia ca nu a respectat intelegerea. Moscova neaga acuzatia ca a incalcat tratatul si spune ca SUA s-au retras deoarece vor sa urmeze o noua cursa a inarmarii.

