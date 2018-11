Stiri pe aceeasi tema

- La scurt timp dupa anuntul demisiei, ministrul Lucian Sova a transmis presei doua comunicate prin care anunta nereguli la Metrorex si CFR. Astfel, Corpul de Control al Ministrului Transporturilor, Lucian Sova, a efectuat verificari la Metrorex, care au vizat respectarea prevederilor legale si contractuale…

- Corpul de control al ministrului Transporturilor, Lucian Sova, a constatat, in urma unor verificari la Metrorex privind respectarea prevederilor legale si contractuale in derularea contractului de proiectare si executie a Magistralei 5 de metrou Drumul Taberei - Pantelimon, deficiente in implementarea…

- Corpul de Control al Ministrului Transporturilor a constatat, in urma unui control privind executia Magistralei 5 de metrou, deficiente in implementarea proiectului care au condus la intarzieri in derularea contractului dar si la suplimentarea costurilor pentru Metrorex, informeaza ministerul.

- Tribunalul București a decis, marți, dispunerea incetarii grevei sindicaliștilor Metrorex. Hotararea nu este definitiva. Sindicaliștii au anunțat ca amana greva, urmand a avea negocieri cu noul ministru al Transporturilor. Masura a fost luata inainte ca presedintele Klaus Iohannis sa refuze numirea…

- Veste buna pentru bucuresteni! Greva de la metrou de maine, programata intre orele 04-16.00 se suspenda, au declarat surse din conducerea Metrorex citate de Antena 3. In aceste momente au negocieri intre...

- Vești bune pentru toți locuitorii Capitalei! Greva de la metrou, declarata nelegala saptamana trecuta, se suspenda. Angajați din cadrul Metrorex au declarat sub protecția anonimatului ca greva de la metrou se va suspenda pana la numirea Olguței Vasilescu in funcția de ministru al Transporturilor. Jurnaliștii…

- Sindicatul de la metrou va relua discutiile cu noua echipa de la Ministerul Transporturilor. Olguta Vasilescu va prelua portofoliul Transporturilor de la Lucian Sova. Intrebata despre solutiile pentru bucuresteni, in conditiile in care sindicalistii de la Metrorex au anuntat declansarea grevei…

- Sindicalistii de la metrou anunta ca au dreptul legal de a intra, in dimineata zilei de 21 noiembrie, in greva generala, pe termen nelimitat. Cu toate acestea, daca ministrul Sova va fi schimbat, Uniunea Sindicatelor Libere de la Metrou (USLM) ar vrea sa vorbeasca si cu noul sef al Transporturilor,…