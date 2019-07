Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologul Simona Capșuna a declarat, la Digi24, furtuna din Halkidiki care a ucis șapte oameni, dintre care doi romani, este un fenomen atipic in zona mediteraneana pentru aceasta perioada a anului. Pe de alta parte, meteorologul avertizeaza ca noi furtuni vor afecta Italia și Grecia, incepand de…

- Imagini terifiante au fost surprinse in peninsula Halkidiki, una dintre cele mai populare destinații turistice din Grecia.Sase oameni au murit, iar aproximativ 70 au fost raniti in urma unei furtuni violente, insotite de grindina.

- Actorul Mihai Bobonete, care se afla in vacanta in Grecia, a povestit pe Facebook ca a fost prins in furtuna devastatoare a lovit peninsula Halkidiki si a reusit sa evite o tragedie adapostindu-se in ultima clipa.

- „Dumnezeule! Este o furtuna supercelulara mare și infricoșatoare. In nordul Greciei. In Salonic. Avem o furtuna supercelulara uriașa precum vedeți. Este terifiant, credeți-ma. Dumnezeule. Este absolut american. E ca in America! Dumnezeule!” - acesta este mesajul care insoteste teribilele imagini. Doi…

- Furtuna care a lovit Grecia a lasat in urma imagini apocaliptice. Mașini luate de ape, drumuri blocate și contrucții luate de vant sunt efectele dezastrului.Șase persoane au murit, iar peste 100 de persoane au fost ranite din cauza vantului puternic, ploilor și furtunilor care au afectat nordul…

- Au aparut noi imagini filmate in timpul furtunii teribile care a lovit Halkidiki, una dintre cele mai populare destinatii turistice din Grecia. Mai multi turisti, printre care si doi romani, au murit. „Dumnezeule! Este o furtuna supercelulara mare si infricosatoare. In nordul Greciei. In Salonic. Avem…

- Doi cetateni romani, o femeie si un baiat de 8 ani, si-au pierdut viata dupa ce acoperisul unui restaurant din Nea Plagia (regiunea Halkidiki ) s-a prabusit ca urmare a fenomenelor meteo extreme (vant foarte puternic, ploaie si grindina) care au afectat miercuri seara nordul Greciei, informeaza Reuters.…