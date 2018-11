Stiri pe aceeasi tema

- Croația a caștigat Cupa Davis! Marin Cilic a adus punctul decisiv in aceasta dupa-amiaza in confruntarea cu Franța de la Lille, iar croații iși adjudeca cea de-a doua Cupa Davis din istorie, ultima in actualul format. Croația s-a impus cu 3-1 la general, iar cea de-al cincilea meci al finalei va conta…

- Croatia a câstigat duminica pentru a doua oara Cupa Davis, adjudecându-si trofeul dupa ce Marin Cilic (7 ATP) l-a învins pe francezul Lucas Pouille (32 ATP) în trei seturi, 7-6(3), 6-3, 6-3, pe Stade Pierre Mauroy din Lille.

- Croatia a castigat duminica pentru a doua oara Cupa Davis, adjudecandu-si trofeul dupa ce Marin Cilic (7 ATP) l-a invins pe francezul Lucas Pouille (32 ATP) in trei seturi, 7-6(3), 6-3, 6-3, pe Stade Pierre Mauroy din Lille. Datorita succesului obtinut de Cilic, Croatia conduce cu 3-1 la scorul general…

- Croatia a castigat Cupa Davis, dupa ce Marin Cilici, locul 7 ATP, l-a invins, duminica, pe Lucas Pouille, locul 32 ATP, cu scorul de 7-6 (3), 6-3, 6-3, in meciul al patrulea al finalei de la Lille, cu Franta, care era detinatoarea trofeului.Cilici s-a impus dupa un meci care a durat aproape…

- Franta a redus din diferenta in finala Cupei Davis contra Croatiei, castigand sambata, la Lille, in proba de dublu. Dupa o partida care a durat 3 ore si jumatate, perechea Nicolas Mahut/Pierre-Hugues Herbert a castigat in patru seturi, 6-4, 6-4, 3-6, 7-6 (7/3), in fata perechii formate…

- Francezul Jeremy Chardy il va infrunta pe croatul Borna Coric in primul meci al finalei Cupei Davis, conform tragerii la sorti care a avut loc joi la Lille, orasul care va gazdui in acest weekend duelul pentru "Salatiera de Argint" dintre echipele masculine de tenis ale Frantei si Croatiei. In cea de-a…

- Capitanul echipei masculine de tenis a Croatiei, Zeljko Krajan, a anuntat, marti, o lista fara surprize pentru intalnirea cu Franta din finala Cupei Davis, ce va avea loc in perioada 23-25 noiembrie, informeaza cotidianul L'Equipe.

- Tenismenul Richard Gasquet, locul 26 ATP, a anuntat ca nu va putea evolua in finala Cupei Davis, pe care echipa tarii sale, Franta, o va disputa, la Lille, cu Croatia, informeaza lequipe.fr, potrivit News.ro.Jucatorul de 32 de ani, cel mai bine clasat francez in acest moment, sufera de o pubalgie.…