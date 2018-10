Dupa esecul referendumului, Norica Nicolai (ALDE) ar vrea vot obligatoriu in Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Național al ALDE, europarlamentarul Norica Nicolai, a declarat, sambata, in contextul propunerilor de modificare a legislației electorale avansate de AEP , ca iși dorește o discuție despre introducerea votului obligatoriu in Romania. „Dreptul la vot aparține fiecarei…

- Președintele Klaus Iohannis a facut un apel pentru "restabilirea pacii sociale" in Romania, dupa ce referendumul pentru redefinirea familiei in Constituție i-a imparțit pe romani in doua tabere.

- Intens dezbatut și mult controversat, referendumul pentru redefinirea familiei in Constituție a fost un eșec. Cifrele sunt graitoare. Astfel, demersul civic a ramas doar o inițiativa nereușita.

- Demersul acestei organizatii a stat la baza referendumului pentru familie din acest weekend, care nu a reusit sa stranga numarul necesar de voturi pentru a fi validat. "Incepand cu data de astazi, Comitetul de initiativa cetateneasca pentru revizuirea art. 48(1) din Constitutiei Romaniei este dizolvat,…

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, considera ca prezenta scazuta la referendum reflecta starea de spirit a poporului fata de actuala clasa politica romaneasca.„E un rezultat care pe unii i-a bucurat, pe altii i-a intristat. Un lucru este cert. In momentul de fata exprima starea de spirit a…

- Partidele, reactie dupa esecul referendumului. Formatiunile au iesit imediat dupa ora 21.00 sa comenteze esecul rasunator al referendumului pentru familie, la care s-au prezentat la vot putin peste numarul sustinatorilor care au semnat pentru initierea lui. USR spune ca prezenta celor 12.000 de observatori…

- Coalitia pentru Familie, organizatie al carei demers a stat la baza organizarii referendumului pentru redefinirea familiei, a gasit vinovatul in PSD si toti liderii politici din tara pentru esecul de la urne, absenteismul fiind unul fara precedent in Romania postdecembrista.