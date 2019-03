Stiri pe aceeasi tema

- Jihadisti ai gruparii Stat Islamic (SI), ascunsi in tuneluri pana in ultimele ore ale "califatului" autoproclamat in Siria, s-au predat duminica fortelor arabo-kurde, la o zi dupa anuntarea caderii ultimei redute a SI la Baghouz (est), a anuntat duminica o militie kurda, relateaza AFP. "Sunt luptatori…

- Fortele Democratice Siriene (SDF), alianta militara condusa de kurzi, a anuntat sambata infrangerea califatului autoproclamat al gruparii Stat Islamic (SI) in Siria, dupa cucerirea ultimului teritoriu...

- Abu Bakr al-Baghdadi, cel mai cautat om din lume, si-a pierdut "califatul" si acum s-ar afla in desertul sirian, in timp ce gruparea sa Stat Islamic (SI), care a fost infranta si a pierdut ultimul teritoriu pe care il controla in Siria, nu mai este decat un grup imprastiat de celule clandestine,…

- Fortele Democratice Siriene (SDF), alianta militara condusa de kurzi, a anuntat sambata infrangerea califatului autoproclamat al gruparii Stat Islamic (SI) in Siria, dupa cucerirea ultimului teritoriu detinut de jihadisti in aceasta tara, transmit agentiile internationale de presa. Purtatorul…

- O britanica de 19 ani, care s-a alaturat gruparii jihadiste Stat Islamic in Siria in 2015, spune ca vrea sa revina in Regatul Unit, desi nu regreta nimic, conform marturiei sale, publicata joi de The Times si preluata de AFP, potrivit Agerpres. Jurnalistii cotidianului britanic au gasit-o pe…

- In opinia analistului Iulian Chifu, Rusia a fost pusa intr-o situație dificila, ramanand in brațe cu un adevarat cartof fierbinte prin decizia administrației Trump de retragere a trupelor din Siria.Adevarul: Au curs rauri de cerneala pentru a sublinia victoria Rusiei, a Siriei lui al Assad…

- Fortele franceze vor ramane angajate in lupta contra gruparii jihadiste Stat Islamic (SI), in pofida retragerii fortelor americane din Siria, a anuntat joi presedintele Frantei, Emmanuel Macron, potrivit dpa. Seful statului francez a salutat rolul jucat de Fortele Democratice Siriene (SDF), conduse…

- Cel putin cinci persoane, majoritatea civili, au fost ucise in Siria intr-un atentat sinucigas vizand sediul unei militii kurde la Raqa, a anuntat luni un ONG, atac revendicat de gruparea Stat Islamic (SI), informeaza France Presse. Orasul Raqa, fosta "capitala" de facto a SI in nordul…