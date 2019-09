Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu 28 august, benzinariile Rompetrol din București vor difuza muzica clasica, ca parte a parteneriatului cu Festivalul Internațional George Enescu. Vor putea fi ascultate inregistrari din edițiile trecute, intrepretari ale unor giganți ai scenelor internaționale. De asemenea, vor fi incluse…

- Un grup de 16 imigranti au fost opriti in noaptea de marti spre miercuri de autoritatile romane, cu 50 de metri inainte de la granita intre Romania si Ungaria. Imigrantii au incercat sa ajunga in Ungaria prin zona verde a frontierei. Grupul a fost observat de politistii de frontiera romani la ora 2…

- Intamplare mai puțin obișnuita pentru o comuna din Romania, nu și pentru Albeni, feuda baronului comunal Silviu Ionuț Stan: primarul a plecat, duminica dimineața, cu Duster-ul Primariei Albeni, in targul auto de la Tg-Jiu. Sigur nu avea de rezolvat nicio problema a comunitații in balciul de vechituri…

- Uniunea Democrata Maghiara din Romania si grupul parlamentar al minoritatilor nationale vor semna, marti, intr-o ceremonie publica organizata la Palatul Cotroceni, Acordul Politic National pentru consolidarea parcursului european al Romaniei propus de presedintele Klaus Iohannis. Potrivit…

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care H.I.G. Europe Capital Partners II, L.P., Insulele Cayman, preia de la Covestro Deutschland AG, Germania, afacerea cu sisteme poliuretanice din Europa.H.I.G. Europe face parte din Grupul H.I.G., care activeaza in Romania in domeniile reciclarii, media…

- Averea neta a populatiei din Romania a depasit anul trecut 2.000 de miliarde de lei, in apropiere de pragul maxim inregistrat in urma cu un deceniu, in anul 2008, potrivit datelor din Raportul asupra stabilitatii financiare publicat de Banca Nationala a Romaniei. Potrivit documentului citat, activele…