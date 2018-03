Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Frantei, Nicolas Sarkozy, a afirmat ca acuzatiile potrivit carora ar fi primit finantare in cadrul campaniei din partea fostului lider din Libia, Muammar Gaddafi, ii transforma viata...

- Reducerea timpului acordat distractiei si odihnei sunt doi factori care pun in pericol stabilitatea vietii personale si profesionale a oamenilor, astfel incat se impune o mai mare echilibrare a acestor aspecte, potrivit specialistei in psihologie Johana Karla Longines, citata de EFE. Longines,…

- Roxana Ciuhulescu a facut declarații despre fostul ei soț, dar și despre viața pe care o are acum alaturi de iubitul ei, cu care este insarcinata. Roxana Ciuhulescu a decis anul trecut sa se separe de soțul ei, Mihai Ivanescu, impreuna cu care are o fata adorabila. Vedeta s-a logodit cu Silviu Bulugioiu…

- Primavara este prilej de schimbari radicale in viața oamenilor. Fie ca este vorba despre relații, despre viața sau despre o simpla schimbare de look, vedetele nu sunt excluse din acest ciclu. Iar un exemplu recent este Connect-R, care și-a surprins fanii intr-un mare fel.

- Ileana Ciuculete a fost una dintre cele mai iubite artiste din Romania. O femeie frumoasa, mereu vesela, dar care ascundea o mare durere in suflet. Viata ei a fost una destul de controversata, cu multe cumpene si povesti demne de un scenariu de film.

- Tragedia s-a petrecut pe SP 80, pe sectorul de drum care face legatura dintre Hotel Novelli la Orta Nova. Cele doua mașini implicate in accident au fost un Alfa 147 și un Ford Focus.Din pacate, șoferul Alfei, romanul de 44 de ani, a murit pe loc, alte trei persoane fiind ranite. La fata…

- Cum nimeni nu este perfect, fiecare zodie are aspectul sau de umbra si deci anumite caracteristici negative care pot iesi la iveala fie niciodata fie in circumstante anume, ori des ori doar o data in viata. Afla ce spune zodia ta despre tine ca mama, vezi cum se potriveste zodia ta la mama ta…

- Aproape fiecare dintre noi in gandurile secrete pe care le avem ne dorim sa fim cel putin miliardari. Dar cu mai multa putere ne dorim sa conducem lumea si sa o facem perfecta – perfecta pentru interesele noastre, si apoi perfecta pentru toti cei pe care ii simtim aproape.

- ”Ceea ce imprimi mintii subconstiente este ceea ce mintea subconstienta universala iti va oferi la trezire.” Dr. Wayne W. Dyer Somnul este starea naturala a mintii subconstiente, care domina aproape 96% din viata pe care o avem cand suntem treji. Ult

- Ecologistii marini se intreaba daca Marea Neagra va reusi sa supravietuiasca schimbarilor climatice pastrandu-si caracteristicile care o fac unica in lume. Datele puse la dispozitie de cercetatorii de la Institutul de cercetare si Dezvoltare Marina Grigore Antipa din Constanta sunt ingrijoratoare.

- "Fiecare copil vine pe lume cu mesajul ca Dumnezeu nu este inca dezamagit de oameni. Baiatul meu are 6 luni... Toni", a scris Ancuta pe pagina de Facebook. Anca spune ca acest copil a venit in viata ei ca un pansament si pentru ea este o binecuvantare. A avut o sarcina usoara pana…

- ICCJ ar putea stabili, luni, decizia definitiva in dosarul de corupție al fostului șef al CJ Prahova Mircea Cosma și al fiului sau, Vlad, in care sunt acuzați de abuz in serviciu și luate de mita. La termenul din 19 februarie DNA a cerut majorarea pedepselor și aplicarea unor pedepse cu executare orientate…

- Mihaela Radulescu, pe numele de fata, Mihaela Țiganu, a avut de unde sa moșteneasca frumusețea, inteligența, dar și vocabularul bogat: mama sa le deține din plin. Mihaela Radulescu se poate mandri cu o mama cocheta, stilata și foarte discreta. Marilena Țiganu a fost profesoara de limba și literatura…

- Intr-o inregistrare audio difuzata de CNN si preluata de Reuters si DPA, se aude cum Trump spune despre omologul sau chinez: „Acum e presedinte pe viata, presedinte pe viata. Si e mare! Si, iata, a putut face asta. Cred ca e grozav. Poate ar trebui sa incercam si noi intr-o buna zi“.

- In formarea caracterelor oamenilor ce compun o societate, cei 7 ani de acasa sunt esentiali.La acestia se adauga anii petrecuti in bancile scolilor iar pentru o mica parte dintre tineri, si anii petrecuti in bancile universitatilor. Aici se primeste educatia: in familie si in scoala… desi scoala…

- „Lipsa mare de sange! Cererile din spitale sunt in crestere, stocul unitatii este aproape de epuizare, pacientii asteapta o picatura de Viata de la noi. Astazi au donat 31 de persoane, in conditiile in care este nevoie zilnic, cel putin, de 80 de donatori. Va asteptam sa va alaturati echipei noastre!",…

- Benjamin Netanyahu, prim-ministrul Israelului, nu se oprește din a critica „nebunia completa, parte din vanatoarea de vrajitoare” pe care o vede in acuzațiile de corupție care i se aduc. In ceea ce ar putea fi o lovitura de grație in defavoarea premierului, un apropiat de mare incredere de-al lui ar…

- ”Nu exista nicio dovada a implicarii Rusiei și a cetațenilor acesteia in influențarea alegerilor americane”, a declarat Dmitri Peskov, secretarul de presa al președintelui rus, comentand acuzațiile Departamentul de Justiție al SUA impotriva a 13 cetațeni ruși. Anterior, Ministerul rus de Externe a anunțat…

- Dorin Chirtoaca trebuia sa demisioneze demult, e un gest firesc pe care trebuia sa îl faca. Astfel a comentat purtatorul de cuvânt al Partidului Democrat din Moldova, Vitalie Gamurari, anunțul facut astazi de catre Chirtoaca. ”E o persoana discreditata atât…

- Csaba Azstalos a precizat ca, in ceea ce priveste situatia copiilor cu autism, CNCD a avut o serie de plangeri referitoare la accesul acestora la educatia de masa, fiind date sanctiuni cu amenda contraventionala si fiind castigate si procese in instanta. "Confirm realitatea dificila cu care se confrunta…

- Politia israeliana a recomandat marti ca premierul Benjamin Netanyahu sa fie inculpat de coruptie in doua cazuri, dupa doi ani de ancheta. Este vorba depre "cazul 1000" - in care Netanyahu este suspectat ca a acceptat cadouri scumpe de la binefacatori, si "cazul 2000" - in care premierul este acuzat…

- Elena Udrea spune ca nu a reușit sa iși termine cursurile de master din lipsa de timp dar și pentru ca nu se afla in starea de spirit necesara pentru a studia teologia. Fostul demnitar precizeaza și ca s-a inscris la cursuri din pasiune, pentru ca dorea sa invețe. Elena Udrea a precizat ca ii pare rau…

- Portretul promoției 2030 Copiii de gradinița din ziua de astazi vor termina școala mai bine pregatiți pentru viitor dacă aceasta le va oferi o bază emoțională și socială solidă, dezvoltata intr-un mediu de învățare personalizat, potrivit concluziilor unui studiu internațional realizat de Microsoft…

- 17 martie 2017 a ramas in memoria oamenilor din Tazlau ca o zi neagra, cand un om de 71 de ani a fost batut cu parul de un tanar de 29 de ani. Loviturile au bagat victima in spital, la Iași, unde a și murit din cauza lor. In acest moment, agresorul se afla in arest la domiciliu, condamnat fiind de Tribunalul…

- Apa este mediul in care au loc toate procesele biochimice și, poate, cel mai neglijat nutrient. 2/3 din organismul uman este alcatuit din apa – fara apa, organismul nu rezista mai mult de patru zile. Daca fara alimente putem trai saptamani intregi, fara apa nu exista viața, ceea ce spune multe despre…

- Fara telefoane mobile in timpul orelor, fara sanctiuni pentru lipsa uniformei, iar notiunea de elev de serviciu dispare. Acestea sunt noutatile noului regulament cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, a anuntat, zilele trecute, pe Facebook, ministrul Educatiei,…

- "Viata nu-mi mai ofera mare lucru. Am cunoscut tot, am vazut totul. Urasc epoca asta", a explicat actorul in varsta de 82 de ani la finalul interviului cu Valerie Trierweiler intitulat "Moi, Delon: l'interview de sa vie".

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, la Antena 3, ca legile justitiei nu au ajuns de la Parlament, la Guvern, din motive tehnice. Totodata acesta afirma ca asteapta sa se pronunte Curtea Constitutionala a Romaniei daca aceste legi sunt ”bune sau nu”.”Decizia de a ajunge cu acest…

- Ionut Zavoianu, adolescentul pentru care intreaga Romanie s-a rugat sa iasa invingator din lupta cu temutul cancer, a murit. Inima baiatului a cedat din cauza maladiei care l-a chinuit in ultimii patru ani, de cand a primit cruntul diagnostic, potrivit timponline.ro. Ionut Zavoianu avea 14 ani, iar…

- Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei, a renunțat de ceva ani la show-bizzul autohton. Ea s-a casatorit cu Rareș Cojoc (campion la dans sportiv) și s-a dedicat familiei. Peste cateva luni, cei doi vor deveni parinți. A disparut de ceva ani din lumina reflectoarelor, iar in prezent se dedica total…

- Ieri a fost ziua de nastere a Monicai Gabor. Desi a avut alaturi cele mai importante persoane din viata ei, printre care si fiica din casatoria cu Irinel Columbeanu, vedeta nu s-a putut bucura in totalitate. Desi a fost mult timp discreta cu viata ei privata alaturi de Mr. Pink, frumoasa romanca a dezvaluit…

- Infractiuni rutiere constatate de politisti si consecintele alcoolului la volan. La data de 7 ianuarie a.c., politistii Biroului de Ordine Publica au oprit pentru control in trafic, un barbat, de 53 ani, din Bistrita, in timp ce conducea un autoturism, pe raza municipiului Bistrita. ...

- Cantareata France Gall a murit, duminica dimineata, la Paris, la varsta de 70 de ani. Artista franceza suferea de doi ani de cancer, iar anuntul decesului a fost facut de Genevieve Salama, agenta ei.

- Oana Lis a fost luata la intrebari referitor la meseria pe care o are, iar replica ei nu s-a lasat așteptata. Oana Lis, care a fumat din nou dupa 15 ani de pauza , a fost luata la intrebari de un internaut pe contul ei de pe o rețea de socializare despre profesia pe care o are. Intrebarea a venit dupa…

- Horoscop weekend 6-7 ianuarie 2018: BERBEC Se pot aduce in discuțe problemele financiare ale nativului acestei zodii, iar cu ajutorul membrilor familiei se pot cauta soluții. Duminica este zi de petrecere pentru a incepe saptamana cu voie buna. Horoscop weekend 6-7 ianuarie 2018: TAUR Weekend-ul…

- Un val de sinucideri a lovit Aradul in ultima perioada. Cinci persoane și-au pus capat zilelor in ultimele doua saptamani și, se pare, cauza principala a fost depresia. Acest lucru ne-a facut sa incercam sa aflam care sunt cauzele depresiei, cum se manifesta, dar și cum se poate trata. Psihologul Ana…

- Politisti din cadrul Serviciului Rutier au depistat peste 100 de conducatori auto care au incalcat prevederile rutiere, iar peste 40 au depasit viteza regulamentara. Ca masura complementara, au fost retinute in vederea suspendarii 22 de permise de conducere, dintre care 20 pentru depasirea vitezei corespunzatoare…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, anunța ca in dimineața zilei de 4 ianuarie s-a stins din viața fostul sau purtator de cuvant, Andrei Alexandru. Fost ziarist și fost purtator de cuvant al lui Nicolae Vacaroiu, Andrei Alexandru suferea de o boala grava.Vezi și: Ambasada Olandei…

- Presedintele executiv al PSD Niculae Badalau a declarat, joi, pentru MEDIAFAX, ca organizarea unui Congres ar ”insanatosi” viata PSD, afirmand ca este bine ca social-democratii sa discute despre problemele pe care le au si spuna ce vor sa faca.

- Connect-R a vorbit pentru fani despre depresiile pe care le-a avut de pe urma succesului fulminant. Connect-R a stat în umbra un an si jumatate, speriat de succesul avut. Artistul și soția lui Misha au o fetita de aproape 4 ani, Maya. Cântaretul a spus…

- Doi criminali au recidivat dupa eliberarea condiționata și au luat alte vieți: este cazul lui Fanel Milea originar din comuna braileana Viziru, care a reușit rara „performanța” de a fi condamnat pe viața a doua oara, și al lui Leonard Stan, care s-a reintors dupa gratii pentru omor, dupa ce in urma…

- Fanel Milea (53 de ani), originar din comuna braileana Viziru, este considerat cel mai salbatic ucigas in serie din Romania, prin cruzimea de care a dat dovada cand a torturat, violat si ucis batrane lipsite de aparare. Braileanul reprezinta un caz aparte pentru justitia din Romania, fiind printre putinii…