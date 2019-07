Stiri pe aceeasi tema

- Dezvaluire-bomba! Fosta șefa DIICOT Alina Bica a plecat din Costa Rica, potrivit Antena3, și s-a mutat in Spania. Potrivit sursei citate, fosta șefa DIICOT s-a inscris in Barou pentru a profesa ca avocat.Dezvaluirea vine la doua zile dupa ce Elena Udrea s-a intors in Romania.

- Fosta șefa a DIICOT, Alina Bica, ar fi parasit Costa Rica și s-ar fi mutat in Spania, susțin surse citate de catre Antena 3. Plecarea Alinei Bica din Costa Rica ar fi avut loc vineri, cu o zi inainte ca Elena Udrea sa plece din țara latino-americana și sa se intoarca in Romania. Autoritațile costaricane…

- Elena Udrea s-a intorc in Romania, dupa un an si jumatate in Costa Rica, insa prietena ei, Alina Bica, a ramas in tara din America Centrala. Fosta sefa a DIICOT i-a transmis un mesaj jurnalistului Victor Ciutacu, in care a precizat ca nu doreste sa se intoarca in Romania."Doamna Bica spune…

- Elena Udrea a confirmat faptul ca s-a intors in Romania. Fostul ministrul a spus ca a renunțat de bunavoie la statutul de refugiat in Costa Rica. ”Da, m-am intors in Romania. Am renuntat de bunavoie la statutul de refugiat in Costa Rica. Decizia am luat-o imediat dupa ce am fost eliberata…

- ”Da, confirm faptul ca Elena Udrea este in Romania. Din cate știu, nu mai exista niciun dosar aflat in faza de urmarire penala, exista doar cele trei dosare cunoscute deja”, a zis Veronel Radulescu la Antena 3. ”Decizia CCR data recent nu are nicio legatura cu revenirea Elenei Udrea in țara.…

- Milionarul Dragos Savulescu (foto), fostul deputat PSD Cristian Rizea, Sergiu Lucinschi, fiul fostului presedinte al Republicii Moldova, sau fostul deputat UDMR Olosz Gergely sunt o parte din VIP-urile condamnate definitiv, in ultimul an, pentru fapte de coruptie si care au reusit sa fenteze puscaria.…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a decis amanarea pentru 10 iunie a rejudecarii apelului in dosarul Alinei Bica. Decizia a fost luata pentru a-i permite fostului procuror șef al DIICOT sa-și angajeze aparator, scrie HotNews. Pe 19 martie, Inalta Curte de Casatei si Justitie a decis admiterea contestatiei…

- Elena Udrea a nascut pe 20 septembrie 2019. La 15 zile dupa naștere, Udrea a fost reținuta, iar de creșterea micuței s-au ocupat iubitul acesteia și mama ei. Elena Udrea a fost eliberata de Craciun din inchisoarea din Costa Rica, acolo unde a imparțit celula cu fosta sefa a DIICOT, Alina…