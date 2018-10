Dupa el potopul. Boldea sugruma si Meridian 22

Stiri pe aceeasi tema

- S-a lasat cu scandal la sedința Consiliului Local din Targu Jiu. Consilierii puterii si cei ai opozitiei si-au aruncat acuzatii si jigniri grele, potrivit Romania TV. Ca o ironie, sedinta s-a tinut in sala de spectacole a teatrului dramatic. Actorii au jucat insa intr-o tragicomedie demna de piesele…

- Primaria Alba Iulia solicita Consiliului Local aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Amplasare capsula timpului Romania 2118 in șanțul Cetații Alba Carolina. Documentatia propune amplasarea unei sculpturi din bronz pe doua dale de granit, in apropierea Axului Marii Uniri, zona din stanga de acces inspre…

- Mihai Chirica a spus, marti, in cadrul sedintei Consiliului Local, ca, in ultimii 15 ani, focul de artificii de la finalul sarbatorilor Iasiului a putut avea loc, dar, in acest an, imixtiunile politice au dus la opirea acestei traditii.El a precizat ca detine informatii ca planul a fost…

- Organizația PNL Sighetu Marmației reunita in cadrul unei conferințe de presa aduce in prim plan problemele cu care se confrunta cetațenii din comunitatea sigheteana , raportandu-se insa la problemele de pe plan național care iși pun amprenta asupra economiei, educației, asistenței sociale, asistenței…

- Odata cu deschiderea anului scolar, primarul, viceprimarii si consilierii locali au inmanat celor 2.520 de elevi din clasa pregatitoare si celor 2620 de elevi din clasa intai primul ghiozdan oferit de Municipalitate. „Sunt bucuros pentru ca am ocazia sa fiu astazi alaturi de elevii din clasele pregatitoare,…

- Reprezentantii Primariei Tomesti, judetul Iasi, au cerut preotilor sfintirea unei aductiuni de gaz ce deserveste unei parti a satului Vladiceni. Ceremonia religioasa a fost realizata in cursul zilei de sambata, 8 septembrie, cu ocazia hramului comunei.

- A aparut un nou supliment al revistei „Caiete Silvane” – Gradina Botanica „Vasile Fati” la 50 de ani. Suplimentul a fost realizat cu sprijinul și cu finanțarea Centrului de Cercetari Biologice Jibou. Semneaza Lia Mladin, Viorel Tautan, Ilena Fati, Florin Gherasim, Viorel Mureșan și Gyorfi-Deak Gyorfy.…

- Potrivit sursei citate, la Galati, in prima jumatate a anului, s-a incasat cu aproape 20% mai putin decat prognoza. La inceput, se preconizasera venituri de 285,8 milioane de lei si s-au realizat doar 233,4 milioane de lei, existand un minus de peste 52 milioane lei. De asemenea, municipalitatea a…