Compania Naționala de Investiții a facut recepția finala la bazinul de polo de la Rapid, iar in cel mai scurt timp sportivii clubului vișiniu vor incepe aici antrenamentele, dar și meciurile oficiale. Bazinul are o adancime de 2,20 m și este dotat cu 250 de locuri pentru spectatori. Noua cladirea are vestiare pentru sportivi și arbitri, grupuri sanitare, dușuri, cabinet medical, cabinet control doping, sala de forța și spații tehnice. "S-a facut recepția finala, iar acum mai sunt doar cateva proceduri de pus la punct. Cateva acte de semnat. Inaugurarea o sa fie facuta la un meci al fetelor, care…