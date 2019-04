Stiri pe aceeasi tema

- Jeff Bezos și fosta lui soție, MacKenzie, au anunțat joi, pe Twitter, ca au finalizat detaliile finanicare ale divorțului. Fondatorul Amazon ramane cu 75% din companie, in timp ce fosta soție va pastra 4% din gigantul retailului online american, dar și-a cedat toate drepturile de vot lui Jeff Bezos.…

- In plus, MacKenzie Bezos si-a cedat participatia la publicatia Washington Post si la Blue Origin, compania prin care CEO-ul Amazon doreste sa contruiasca rachete. Intregul pachet detinut de cei doi Bezos valoreaza 143 de miliarde de dolari, la valoarea actuala a actiunilor. Astfel, Jeff Bezos…

- Cei doi au facut publice detaliile financiare ale divortului, pe Twitter, in postari publicate pe conturile personale, la aceeasi ora. Fosta sotie a fondatorului Amazon a sustinut ca a luat decizia pentru a asigura continuitatea companiei. In plus, MacKenzie Bezos si-a cedat participatia la publicatia…

- Jeff Bezos, cel mai bogat om din lume, cu o avere estimata la 137 de miliarde de dolari, va divorta de sotia sa, MacKenzie Bezos, dupa 25 de ani de casnicie. Conform legii din SUA, in lipsa unui contract prenuptial, cei doi soti vor trebui sa-si imparta echitabil proprietatile pe care le detin.

- Fondatorul și CEO-ul companiei de retail online Amazon, Jeff Bezos, și-a anunțat oficial dvorțul de soția sa, dupa ce relațoia secreta pe care afaceristul o avea cu o prezentatoare TV a ieșit la suprafața.De opt luni de zile, Jeff Bezos, CEO-ul companiei Amazon, a carui avere este estimata la 140 de…

- Jeff Bezos, cel mai bogat om al planetei și fondatorul platformei online Amazon, divorțeaza de soția sa, MacKenzie Bezos, dupa 25 de ani de casnicie. Bezos are o avere estimata la 137 de miliarde de dolari, potrivit Forbes. Cei doi au anunțat ca divorțeaza, miercuri, pe Twitter: „Dupa cum știu familia…

- Jeff Bezos, fondatorul companiei Amazon și cel mai bogat om din lume, divorțeaza dupa o casnicie de 25 de ani, potrivit tmz.com.Anunțul a fost facut chiar de Bezos, in varsta de 54 de ani, pe contul sau de pe platforma de micro-blogging Twitter. Citește și: Descoperire fara precedent…