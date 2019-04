Mai mulți utilizatori ai UPC și Vodafone au fost notificați recent ca vor avea de platit mai mult incepand din luna mai pentru serviciile de comunicații la care sunt abonați, "in contextul creșterii majoritații costurilor legate de operațiunile pentru furnizarea serviciilor de comunicații". Daca nu sunt de acord cu majorarile, cei notificați pot denunța unilateral contractul, in termen de 30 de zile. Vezi in articol ce creșteri de prețuri sunt anunțate și precizarile UPC și Vodafone.