Parlamentul german a votat joi in favoarea sustinerii pactului ONU privind migratia, in timp ce legislativul slovac a votat in aceeasi zi impotriva acestui document si a cerut guvernului de la Bratislava ca la conferinta internationala ce se va desfasura pe 10 - 11 decembrie la Marrakesh sa respinga pactul despre care deputatii slovaci au estimat ca incalca suveranitatea tarii lor, transmite agentia EFE. Premierul slovac Peter Pellegrini s-a declarat inca de saptamana trecuta impotriva acestui pact, dar a decis sa ceara si opinia parlamentului. Dintre cei 142 de deputati slovaci prezenti, 90 au…