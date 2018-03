Stiri pe aceeasi tema

- O mulțime de omagii au impanzit rețelele de socializare, odata cu aflarea veștii ca Stephen Hawking a plecat dintre noi.Celebritați și oameni de știința din toata lumea au scris pe Twitter cele mai frumoase cuvinte in onoarea marelui om de știința. Pagina oficiala NASA i-a adus un omagiu lui Stephen…

- Dupa mai bine de doi ani de relație, Gigi Hadid și Zayn Malik s-au desparțit. Cantarețul a confirmat astazi vestea. Zayn Malik și Gigi Hadid formau poate cel mai adorabil cuplu de pe Instagram. Cantarețul in varsta de 25 de ani a anunțat astazi ca s-a desparțit de Gigi Hadid, cu care era…

- Umbla zvonul ca Zayn i-ar fi dat unfollow supermodelului Gigi Hadid pe Instagram și imediat dupa asta am aflat ca celebrul cuplu a hotarat sa o ia pe drumuri separate. Cei doi au inceput sa iasa la date-uri in 2015 și și-au facut relația publica printr-o fotografie postata pe Instagram pe 20 decembrie…

- Inimioara lui Alice, pe Instagram, merge la frumoasa Bella Hadid! “O fata singura-n… iarba. In iarba e și singura e, din cate știm, dar cu peste 17 milioane de fani, pe Instagram. Sa-i spui “frumoasa Bella” e ca și cum ai face un pleonasm, sa-i spui doar Bella e pacat. Cea mai faimoasa “Frumoasa” intinsa...…

- Zedd si Shawn Mendes i-au furat inima lui Alice, pe Instagram! “De obicei, cand intalnesti barbati la costum, te gandesti ca ai de-a face cu oameni seriosi. Nu e si cazul nostru! Am dat peste aceasta poza pentru care celebrul DJ isi “decerneaza” singur Oscarul pentru cel mai bun photobomb al anului.…

- A devenit deja o tradiție sa auzim despre o petrecere bomba dupa seara Oscarurilor data de un nume important din industrie. De aceasta data Madonna a fost gazda iar invitații au fost nume mari. La petrecere au aparut și Cardi B și Kim Kardashian, care impreuna cu Madonna au oferit probabil fotografia…

- Pentru ca am auzit o poveste despre o tanara din Statele Unite care a ajuns sa aiba datorii de 10.000 de dolari incercand sa devina populara pe Instagram, ne-am gandit sa strangem cateva sfaturi mai puțin costisitoare. De fapt, am pus pe hartie un ghid despre cum poți sa faci sa devi faimos pe Instagram...…

- Dupa lansarea piesei “Savior” luna aceasta, Iggy i-a pus pe fanii de pe Instagram pe ganduri cu privire la urmatorul videoclip. Videoclipul va aparea pe YouTube sambata, așa cum susține artista in descrierea postarii de pe Instagram. Clipul are puternice influențe religioase și este filmat in tema cu…

- Simona Halep (1 WTA) e concentrata pe refacerea ei dupa accidentarea suferita la glezna. Chiar daca aceasta problema medicala a obligat-o sa se retraga inaintea semifinalei de la Doha, constanteanca ramane pozitiva.

- Tot mai multe vedetese impotrivesc deciziei președitelui Americii de a oferi arme profesorilor pentru a apara elevii. Cantareața Cardi B a postat pe Twitter, cat și pe Instagram un mesaj in care vorbește despre cum profesorii primesc salarii mici, dar vor avea arme. “America trebuie sa fie foarte distractiva…

- Inimioara lui Alice, pe Instagram, mereg la Robin Thicke. Starul “Blurred Lines“, Robin Thicke, a devenit tata pentru a doua oara. El a impartașit cu fanii acest moment unic, postand un filmuleț de cateva secunde, in care o ține in brațe pe micuța Mia Love. Robin Thicke mai are un fiu, Julian Fuego,…

- Inimioara lui Alice, pe Instagram, merge la Gigi & Bella Hadid. “Yolanda Hadid este #ProudMommy, o mama mandra de cele doua fiice ale sale. Cea mica e satena, culoarea care zice ca o reprezinta, desi s-a nascut blonda, este cu cativa centimetri mai inalta decat sora cea mare si s-a iubit cu celebrul…

- Trupa 5 seconds of summer și-a anunțat revenirea pe scena prin lansarea unei piese intitulate “Want you back”. Piesa va fi lansata vineri, așa cum trupa a dat de ințeles din descrierea postarii pe Instagram unde aceștia au scris doar “WANT YOU BACK // COMING 23.02.18”. Deși postarea pare ca se refera…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) intentioneaza sa lanseze, in martie, o emisiune de certificate Tezaur dedicata populatiei, la pretul de un leu/instrument, au declarat surse din institutie, citate de Agerpres. "Pentru populaţie o să implementăm un program nou, Programul Tezaur. Este…

- Zilele acestea Dua Lipa a spart unul dintre cele mai mari recorduri din istoria YouTube, dupa ce piesa “New rules” a atins pragul de 1,000,000,000 de vizualiari. Cantareața a impartașit acest moment unic din viața sa și pe Instagram, postand o fotografie din copilarie. I picked up the phone and found…

- Inimioara lui Alice merge, astazi, la Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones. “Dragostea poate fi celebrata in fiecare zi, prin modalitați infinite. In urma lui Valentine’s Day au ramas o multitudine de momente traite in diferite colțuri ale lumii, din care am ales pentru astazi unul singur: un sarut…

- Daca pentru tine Valentine’s Day nu a fost o sarbatoare atat de fericita, Dua Lipa ți-a pregatit ceva care te va face sa zici “awww!”. Artista a postat pe contul ei de Instagram un videoclip in care spune “I love you” in mai multe limbi: albaneza, germana, rusa, croata, italiana, portugheza, suedeza…

- Inimioara lui Alice, pe Instagram, merge astazi la Chrissy Teigen. “Chrissy Teigen, soția lui John Legend, gravida cu al doilea copil, ne arata cum poți face o salata fara sa ai nevoie de prea multe haine, ba chiar deloc in partea de sus a corpului. Ea este cunoscuta pentu firea sa dezinvolta, dar și…

- Prin intermediul unui tweet, actorul Jim Carrey a anunțat ca iși vinde acțiunile pe care le deține la Facebook și ca iși inchide definitiv contul de pe rețeaua sociala. Jim Carrey și-a motivat decizia susținand ca Facebook a propagat știri false și nu a facut nimic ca sa le opreasca in timpul alegerilor…

- "Spuneti ca toata lumea are un smartphone", a declarat Putin joi, in urma unui discurs al directorului Institutului National de Cercetari Kurceatov, Mihail Kovalciuk, la o reuniune cu cercetatori si academicieni rusi, la Novosibirsk, in Siberia Occidentala.Kovalciuk tocmai spusese in discursul…

- Inimioara lui Alice la #instalove merge azi la un #superbaiat. “Un super baiat ce am gasit pe Instagram! Deși mama natura nu l-a inzestrat cu astfel de calitați, știe sa dea cu mopul sau cu matura prin casa. Daca iubitul tau nu spala vasele, nu da cu aspiratorul, nu sterge praful și nici nu gatește,...…

- Fetița cantareței P!nk și-a intalnit idolul la decernarea premiilor Grammy și n-o sa-ți vina sa crezi cine este persoana catre care aspira micuța. Este vorba de Rihanna, care a facut un show incendiar la a 60 a ediție Grammy. P!nk chiar a postat la Grammy o poza pe Instagram in care se reflecta superb…

- Inima lui Alice, pe Instagram, merge azi la fermecatoarea Camila Cabello. “Dupa ultimele doua zile petrecute pe Instagram, am senzația ca sunt prietena cu toți artiștii care au chefuit și și-au ridicat premiile la Gala Grammy. Am inceput sa sesizez pana și așa-numitele “bisericuțe”. Am ințeles care…

- Simona Halep a revenit luni în România, dupa finalul turneului de la Australian Open, unde românca s-a clasat pe locul doi mondial. Simona Halep a scris, marți, un mesaj pe contul sau de Instagram unde a povestit despre „momentele speciale” pe care le-a trait…

- Madonna stie sa aprinda imaginatia barbatilor, chiar si la 59 de ani. Cantareata de peste Ocean a postat pe Instagram o fotografie care i-a socat pe fani.Cu toate ca nu mai are de mult 20 de ani,...

- Am stat de vorba cu Tudor Galoș, Senior Marketing Manager, former Consumer Marketing Director la Microsoft, pentru a afla cum suna viitorul digital, cum stam cu social media și unde vom ajunge cu inteligența artificiala. Previziunile pentru pentru anii trecuți vobeau despre mai mult conținut foto/video…

- Mulțumita site-urilor de crowdfunding precum Kickstarter, o gramada de tehnlolgii, gadghet-uri și chiar accesorii revoluționare ajung in atenția noastra. Cea mai noua invenție care ne-a sarit in ochi e aceasta masca ce lumineaza cu led-uri intr-un mod foarte interactiv. E produsa de un startup canadian…

- Bunul-simț exagerat al unei batrane din Cahul, Republica Moldova (exact la granița cu Romania), s-a viralizat instant pe rețelele de socializare. Batranica a vrut sa cumpere ceva dintr-o benzinarie și, literalmente, și-a lasat pantofii la intrarea in magazin. Postarea strans in doar cateva ore mii…

- Inimioara lui Alice, pe Instagram, a mers astazi la Andreea Esca: ” O prezenta ireprosabile la televizor, o femeie plina de viata, haioasa, prietenoasa, mereu gata sa te ajute cu ceva daca ii ceri, sa-ti raspunda daca o intrebi . Trebuie sa recunosc ca imi vine sa intorc capul dupa ea, cand ne intalnim…

- Se pare ca Zayn chiar nu a invațat nimic din fostele povești de dragoste. Fostul solist One Direction tocmai ce a implinit, vineri, 25 ani, iar pentru a celebra aceasta ocazie speciala, iubita sa Gigi Hadid i-a postat un mesaj pe Instagram, impreuna cu un Boomerang in care acesta danseaza și lasa la…

- In Oymyakon, cea mai friguroasa localiate din lume, a fost inregistrata o temperatura de -62 de grade Celsius, aproape de recordul absolut. In mod normal, termometrele ar trebui sa arate -50 de grade Celsius in luna ianuarie, in aceasta zona din Rusia. Locuitorii au postat pe Instagram o serie de fotografii,…

- Astazi #instalove e pentru Richard Branson! Colega Alice i-a lasat o inimioara pe Instagram la poza de mai jos , sustinand la microfon ca a avut suficiente motive sa faca asta. My mum has always inspired me to try new things and to never be afraid of what comes next. If I wasn’t pulling my weight...…

- Are doar 18 ani, dar știe cum sa-și puna pe jar admiratorii. Vrea sa calce pe urmele celebrilor sai parinți spre o cariera formidabila in lumina reflectoarelor și, pana la varsta majoratului, a reușit sa fie in centrul atenției pe la evenimente de covorul roșu foarte importante, pe marile podiumuri…

- Daca erai curios sa vezi cum aratau celebritațile in adolescența, uite aici raspunsul. In fotografii, desigur. Contul de Instagram lostinhistorypics a adunat la un loc toate pozele celebritaților dinainte ca aceștia sa cunoasca faima. Printesa Diana It’s been 19 years since Princess Diana sadly passed…

- Avicii tocmai a lansat single-ul ”You Be Love”, iar videoclipul este ”destul de special”, spune artistul. Și asta pentru ca nu este vorba despre acțiune, ci despre un clip in care se deruleaza o serie de fotografii cu statui digitale care spun o poveste despre triumful iubirii fața de ura. Doua femei…

- Zayn si Gigi Hadid au primit astazi inimioara lui Alice pe Instagram. “Este o poza postata de Billboard, cu imbratisarea celor doi care formeaza unul dintre cele mai urmarite cupluri din showbiz. Zayn si Gigi Hadid sunt impreuna de 2 ani si traiesc o frumoasa poveste de iubire.” #twosday A post shared…

- Slime, plastelina care nu e chiar plastelina, a redevenit populara, la mai bine de 40 de ani de la apariție. Inventata in a doua parte a anilor 70, slime a alimentat creativitatea oamenilor și la nivel internațional in acest an, substanța gelatinoasa fiind una dintre vedetele fotografiilor postate pe…