Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul italian de interne, Matteo Salvini, a anuntat duminica seara ca intentioneaza sa ceara rapid Frantei alti fosti militanti de extrema stanga condamnati pentru crima, dupa arestarea in Bolivia a lui Cesare Battisti, multa vreme protejat de Paris, relateaza AFP, conform agerpres.ro. "Ma…

- Cesare Battisti, un fost militant italian de extrema-stanga, condamnat la inchisoare pe viata pentru patru crime, dar care a reusit timp de aproape 4 decenii sa se ascunda de autoritatile din Italia, va fi extradat in aceasta tara dupa ce a fost prins in Bolivia, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Fostul membru al unei gherile italiene de stanga, Cesare Battisti, condamnat pentru ucidere și cautat timp de aproape patru decenii dupa evadarea din inchisoare, a fost extradat in Italia dupa ce a fost arestat in Bolivia, au declarat oficialitațile duminica, citate de Reuters.

- Fostul militant de stanga Cesare Battisti, care a fost pe fuga pentru aproape patru decenii, dupa ce a fost condamnat la inchisoare pentru crima, a fost arestat in Bolivia și este așteptat sa fie extradat in Italia, relateaza Reuters.

- SANCTIUNE… Pedeapsa maxima pentru criminalul Nicoletei Botan, vasluianca ucisa in gradinita pe care o construise in Bucuresti. Marius Cristian Botan, fostul sot al acesteia, a fost condamnat la inchisoare pe viata. “In baza art. 188 alin. 1 – art. 189 alin. 1 lit. a Cod penal cu aplicarea art. 199 alin.…

- Poliția din Italia a intervenit la timp intr-o situație extrem de periculoasa petrecuta pe soseaua SS131DCN din Sardinia. Șoferii ingroziți au anunțat autoritațile ca o mașina merge pe contrasens, punand in pericol viața tuturor participanților la trafic, potrivit questure.poliziadistato.it. Agenții…

- Dorel Varga, un roman de 40 de ani, a fost condamnat la inchisoare, fiind acuzat de uciderea unui pensionar de 79 de ani. In schimb, o romanca suspectata de comiterea aceleiași crimea fost achitata de o instanța din Italia. Cuplul de romani sunt acuzați ca au batut, jefuit și inecat un pensionar de…

- Dupa integrarea in Uniunea Europeana 670 de romani au emigrat in fiecare zi in alte state membre ale UE, astfel ca in prezent cele mai mari comunitati de angajati romani lucreaza in Italia si in Spania.