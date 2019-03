Dupa crestere de 48% in 2018, THC asteapta in 2019 afaceri cu 40% mai mari din gazduire web

Stiri pe aceeasi tema

- Pe fondul creșterii prețurilor și a produselor petroliere comercializate anul trecut, Rompetrol Rafinare a realizat anul trecut o cifra bruta de afaceri de 5,26 miliarde dolari, in creștere cu 27% peste 2017, in timp ce rezultatul operațional a scazut cu 27% iar rezultatul net a fost negativ.…

- și cu EBITDA mai mare cu 33% fața de anul precedent MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din Romania, anunța incheierea anului 2018 cu o cifra de afaceri pro-forma, consolidata la nivel de grup, in valoare de 804 milioane de lei, inregistrand astfel o creștere de 29% fața de 2017. La…

- Furnizorul de servicii private de sanatate MedLife a incheiat anul 2018 cu o cifra de afaceri pro-forma, consolidata la nivel de grup, in valoare de 804 milioane de lei, inregistrand o crestere de 29% fata de 2017, informeaza compania. La capitolul EBITDA, grupul a obţinut o creştere de 33%…

- MedLife, liderul pietei de servicii medicale private din Romania, anunta incheierea anului 2018 cu o cifra de afaceri de 794,5 milioane lei, in crestere cu 27% fata de anul 2017. Totodata, rezultatul net al grupului a crescut cu 88%, ajungand de la 8,7...

- Tribunalul Bucuresti are pe 14 februarie 2019 termen in procesul in care Olteanu este inculpat pentru fapte de coruptie, dupa ce ar fi primit in anul 2008 numai putin de un milion de euro spaga de la controversatul Sorin Ovidiu Vintu. Pana atunci, fostul lider PNL se concentreaza asupra singurei afaceri…

- Automotive News Europe anunta ca uzina Ford din Craiova va incepe sa produca un nou model de SUV de mici dimensiuni, care ar putea fi denumit Puma si va fi prezentat public in toamna.Noul model va fi prezentat la Salonul Auto de la Frankfurt si va inlocui modelul EcoSport, conform firmei de consultanta…

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica , sustine ca Olguta Vasilescu nu stie ca finantarea polilor de crestere pe fonduri europene a incetat din 2016, iar din 2017 sunt poli de dezvoltare, relateaza Agerpres. „Probabil doamna Olguta Vasilescu nu stie ca finantarea polilor de crestere pe fonduri…