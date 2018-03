Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile publice si producatorii apicoli vor sa incurajeze consumul de miere prin Programul „Mierea in Scoli”, prin care 1,4 milioane de copii vor primi cate un borcan de 350 de grame lunar, a declarat vineri Daniel Botanoiu, secretar de stat in Ministerul Agriculturii.

- Codul penal prevede la art. 271 ca este infractiune fapta persoanei care impiedica un act procedural si refuza sa furnizeze informatiile solicitate, pedeapsa fiind inchisoare de la trei luni la un an sau amenda. "Fapta persoanei care face afirmatii mincinoase sau nu spune tot ce stie in fata…

- Miercuri, 14 martie, ora 20.00 are loc la Muzeul de Arta Contemporana are loc "NOK!NOK!", un performance despre pierdere, care se bazeaza pe romanul „Anul gandirii magice”, de Joan Didion. Nicoleta Lefter și Flavia Giurgiu au creat un performance in care iși pun la bataie istoriile personale legate…

- Vinerea Mare devine oficial zi libera pentru romani; Președintele Iohannis a promulgat legea care prevede o noua zi libera pentru romanii de la stat. Propunerea legislativa a fost initiata de un grup de 42 de senatori si deputati din intreg spectrul politic si a fost adoptata de Parlament in regim de…

- Presedintele Comisiei juridice, de numiri, disciplina, imunitați și validari a Senatului, senatorul Robert Cazanciuc, a initiat, alaturi de un numar de 21 de senatori si deputati PSD, procedura de modificare si completare a Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ. Propunerea legislativa…

- Senatul a aprobat miercuri, cu 80 de voturi pentru, unul impotriva si o abtinere, proiectul de lege al USR potrivit caruia perturbarea linistii persoanelor din locuinte sau din alte imobile intre orele 7.00 14.00 si 16.00 23.00, se pedepseste cu amenda contraventionala. Astfel, pentru incalcarea acestor…

- Parlamentarii USR propun abrogarea pensiilor speciale, cu doua exceptii: militarii si magistratii. Proiectul este supus, miercuri, votului final în plenul Senatului. Forul decizional este Camera Deputaților.

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat Legea pentru aprobarea participarii Romaniei la Programul pentru școli al Uniunii Europene. Așadar, elevii romani vor primi la școala fructe și legume proaspete. Proiectul asigura aplicarea eficienta a masurilor coerente in ceea ce privește acordarea de ajutoare…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a anuntat ca programul de sustinere a raselor de porci autohtone Mangalita si Bazna a atras 5.094 de crescatori si 188 de furnizori de purcei, iar solicitarile procesatorilor au depasit 5.000 de capete. Ministrul Petre Daea a dat asigurari recent ca exista…

- Propunerea legislativa este asumata de parlamentarii membri sau fosti membri ai Comisiei SRI si are ca motivare faptul ca „evaluarea amenintarii teroriste la adresa Romaniei a evidentiat o schimbare de paradigma prin trecerea de la o amenintare generica la una punctuala". Proiectul legislativ…

- Incepand cu data de 1 martie 2018, prin cererea unica de plata, fermierii pot accesa fonduri europene pe baza deschiderii unor angajamente in cadrul masurilor de agro-mediu si clima (Masura 10), agricultura ecologica (Masura 11) si pentru zonele care se confrunta cu constrangeri naturale (Masura 13),…

- Autoritațile au decis ca programul școlar se va desfașura dupa programul normal și joi, 1 martie. „S-a avut in vedere ca Post-ul DAMBOVIȚA: Joi, cursurile se desfașoara dupa programul normal. Doar doua școli vor fi inchise apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Vinerea Mare Zi libera. Propurea vine in completarea articolului 139 din Legea 53/2003 din Codul Muncii, depusa la Senat. „Vinerea Mare in Europa este zi legala de sarbatoare in 16 tari dintre cele 28 ale Uniunii Europene. In Romania, Codul Muncii prevede 14 zile de sarbatori legale, mai putine fata…

- Inițiativa parlamentarilor de Gorj, Florin Carciumaru, Scarlat Iriza și Mihai Weber, de modificare a Codului Silvic, care ar putea ajuta compania miniera a trecut, zilele trecute, de votul Senatului. Urmeaza si fie dezbatuta și in comisiile din Camera Deputaților. Proiectul legislativ…

- Initiativa legislativa prin care se doreste ca raderele sa se instaleze exclusiv pe autovehiculele care prezinta inscrisuri si insemnele distinctive ale politiei rutiere a primit raport favorabil din partea Comisiei juridice a Senatului. Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea art.109…

- Radarele vor fi scoase "la vedere". Proiectul de lege, raport favorabil in Comisia de la Senat Comisia juridica a Senatului a dat raport favorabil, marti, initiativei legislative prin care se propune ca radarele sa se instaleze exlusiv pe autovehiculele care prezinta inscrisuri si insemnele distinctive…

- Propunerea legislativa a deputatului Adnagi Slavoliub (minoritati), adoptata de Camera Deputatilor in 11 aprilie 2017, care modifica mai multe prevederi ale legii, inclusiv cele referitoare la arestarea unui judecator CCR, a primit din partea Senatului 81 de voturi ''pentru'', 19 ''impotriva'' si…

- In campania electorala din 2016 și mai apoi pe tot parcursul anului 2017, liderii PSD au anunțat cu surle și trambițe inființarea Fondului Suveran de Dezvoltare. Dupa lungi perioade de stagnare, proiectul de lege a ajuns in Parlament și chiar daca este asumat de o mare parte a parlamentarilor coaliției…

- Intr-un interviu acordat Agerpres, seful MADR a vorbit despre prioritati si provocari in 2018, toate incluse in noul program de guvernare,'biblia activitatii mele', cele mai importate fiind, la fel ca si in 2017, acordarea subventiilor catre fermieri, continuarea investitiilor pentru reabilitarea…

- PSD Suceava a anuntat, ieri, ca pana in anul 2020 toate unitatile scolare din judet vor indeplini conditiile de autorizare. Social-democratii suceveni au facut aceasta precizare dupa ce comisiile pentru invatamant ale Camerei Deputatilor si Senatului au avizat favorabil, cu 22 de voturi ...

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat luni ca sustine in continuare proiectul referitor la noul statut al Casei Regale, mentionand insa ca decizia in privinta Palatului Elisabeta va fi luata de Guvern. "Nu renuntam la acest proiect (privind statutul Casei Regale -…

- NEWS ALERT Simona Halep, internata. Ce spun medicii despre starea sa Jucatoarea Simona Halep a fost internata pentru deshidratare dupa finala jucata sambata la Australian Open, dar a fost externata duminica dimineata, informeaza ESPN Tenis. Publicatia spaniola anunta ca Simona a fost internata…

- • In proiectul de buget propus de Consiliul Judetean Valcea pentru 2018 sunt cuprinse fonduri pentru aceasta investiție Una dintre cladirile aflate in centrul orașului și care are nevoie urgenta de reabilitare și modernizare este cladirea “Policlinicii cu Plata”, cladire ce a fost construita in anul…

- Deputatul PSD Lucian Simion este convins ca propunerea legislativa privind acordarea unui ajutor de minimis in acvacultura va fi adoptata de Parlament si spera sa identifice formula legislativa cea mai potrivita pentru acordarea unor facilitati si in piscicultura. Propunerea legislativa a parlamentarului…

- Programul "Alege oaia!" a deschis calea producatorului roman catre piata din Romania, a declarat, marti, secretarul de stat in Ministerul Agriculturii, Daniel Botanoiu. ""Alege oaia!" este un program care a deschis, sa spunem asa, si mintile, si sufletele, si a deschis, totodata, calea producatorului…

- "Noi ne-am angajat prin programul de guvernare ca ducem în zona aceasta aproape la 700.000 de copii programul "Masa calda". Acolo este idealul educational, daca vreti: sa vina copilul dimineata la 8 la scoala, sa stea pâna la ora 12, sa ia masa, sub o forma, sa mai stea…

- Stai la casa? Daca da, trebuie neaparat sa indeplinesti o conditie pentru a evita o amenda sau chiar inchisoarea. Vorbim aici despre obligativitatea de a detine hidranti sau sisteme adecvate in caz de incendiu. Propunerea a fost avansata in cadrul unui proiect de lege de catre Ministerul Dezvoltarii.…

- Pentru anul 2018, Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale aloca de la bugetul de stat 56 de milioane de lei cu titlul de ajutor de stat pentru menținerea registrelor genealogice și pentru costurile aferente testelor pentru determinarea calitatii genetice sau a randamentului genetic al septelului.…

- Parlamentul Romaniei a adoptat, vineri, 22 decembrie, proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018, cu 255 voturi pentru si 95 impotriva. A fost adoptat si proiectul Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2018, cu 255 voturi pentru si 90 impotriva. In sedinta comuna a celor doua Camere…

- Premierul Mihai Tudose considera ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in proprietatea statului, ”pentru ca sunt o mulțime de intrebuințari pentru acest palat, Casa Regala avand și alte domenii regale in toata țara”. Intrebat daca-i este teama de un precedent, premierul a raspuns: ”Pai…

- Parlamentarii Comisiei speciale pentru legile justitiei au dat marti vot favorabil raportului la proiectul Legii 317 2004 privind CSM, adoptat saptamana trecuta de Camera Deputatilor, care va intra in dezbaterea plenului Senatului, informeaza Romania TV.Au votat in favoarea raportului 12 de deputati,…

- Camera Reprezentantilor a aprobat, marti seara, cel mai amplu plan de reforma fiscala din ultimele trei decenii, insa proiectul propus de Administratia Donald Trump are nevoie si de votul Senatului, informeaza agentiile Reuters si Associated Press.

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de marti, in calitate de Camera decizionala, propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii 303/2004 privind Statutul judecatorilor si procurorilor. Au fost inregistrate 80 de voturi pentru. Senatorii au adoptat cateva amendamente propuse de Serban…

- Senatul a decis, luni, in calitate de Camera decizionala, abrogarea prevederii potrivit careia educatorii si invatatorii trebuiau sa absolve studii universitare de licenta, in profilul postului, pentru a-si continua activitatea in functiile didactice, anunta Agerpres. Camera Deputatilor a adoptat, pe…

- Comisia Iordache lucreaza luni pana la miezul nopții. Decizia a fost votata in timp ce la Senat avea loc ședința de plen și a fost anunțata de senatorul PNL Alina Gorghiu. In plus, plenul Senatulului a votat un program de lucru infernal, pentru aceasta saptamana. Parlamentul va lucra 12 ore, zilnic,…